Smrt zaradi ukradenih milijonov?

Težko si je sicer predstavljati, da se lahko ugrabitev zgodi sredi Ljubljane, ob času, ko je veliko ljudi še zunaj. Nekaj očividcev ta večer ni vedelo, ali snemajo akcijski film ali gre zares.

Nemudoma so to sporočili policiji, ki se je odzvala takoj, z vso resnostjo. V kratkem že blokade cele Lubljane in tudi širše, obveščene so bile vse enote, a zaman ... Ugrabjene ženske niso našli, vsaj pravočasno ne. V današnji kriminalni zgodbi bomo pokazali natančen kraj, kamor so jo ugrabitelji odpeljali. Videli boste drevo, na katerega so nemočno žensko privezali, jo dolgih 7 ur mučili, preden so jo kot vrečo odpadkov odvrgli na cesto ob smetnjakih v Podpeči. Damjan Miklič z Oddelka za krvne in seksualne delikte na Generalni policijski upravi bo povedal podrobnosti o ugarbitvi, prav tako pa, kje se je okrutnim, hladnokrvnim storicem vendarle zalomilo, da so jih nato izsledili.

Povod za ta zverinski zločin, saj je Zorica Škrbić poškodbam podlegla, naj bi bil njen partner Dejan Vidmar, ki je takrat že prestajal kazen zaradi ropa sefov SKB. Storilci naj bi verjeli, da Zorica ve, kje so nikoli najdeni milijoni zgodovinskega ropa na naših tleh, ki se je zgodil v noči na 1.november 2005. Vodja delovne skupine v policiji, ki je bila imenovana za rop SKB , Aleš Kegljevič, bo povedal še nikoli objavljene podrobosti o ropu, v katerem so storilci odnesli 32 milijonov 900 tisoč evrov. Povedal bo tudi, kje naj bi bil ukradeni denar. A čeprav so trije storilci še na begu, enega iščejo z mednarodno tiralico, dva sta pa še neznana, ne moremo reči, da je šlo za popoln zločin. Roparji so naredili več napak, pri odpiranju sefov z varjenjem so celo zanetili požar, zaradi česar so delali v izredno težkih razmerah, saj so morali zaradi požara izključiti klimatske naprave. Veliko več o tem pa v današnji Kriminalni zgdobi.