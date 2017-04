Sneg preprečil začetek obnove ceste na Vršiču

Zjutraj je bila cesta na Vršič zaradi snega zaprta. (Foto: POP TV)

Ohladitev in poslabšanje vremena povzročata preglavice v prometu. Sneg v višjih predelih države, denimo, je preprečil začetek obnove ceste na prelaz Vršič z delno zaporo ceste, ki je bil načrtovan za danes. Obnova bo stekla šele, ko bodo ustrezne vremenske razmere, so sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo.

Ponoči je na območju Vršiča zapadel sneg, zato je bil prelaz zjutraj zaradi snežnih razmer zaprt. Vršiška cesta je sedaj po podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste sicer prevozna, vendar pa se gradbena dela še niso začela, prav tako še ni vzpostavljena načrtovana polovična zapora ceste, so pojasnili na direkciji.

Delna zapora 1,3-kilometrskega odseka Vršiške ceste na kranjskogorski strani z izmenično enosmernim prometom je sicer predvidena do 7. maja. V tem času bo občasno prihajalo do enournih popolnih zapor. Promet bo dovoljen za osebna vozila, avtobuse in tovorna vozila z največjo dovoljeno maso 7,5 tone.

Pet dni v maju ali juniju bo zaradi del na Vršiču popolna zapora

Med 8. majem in 15. junijem bo prometni režim za osebna vozila in tovorna vozila enak, za avtobuse pa promet ne bo dovoljen. Obvoz zanje bo potekal prek prelaza Predel. V tem času bo vzpostavljena tudi petdnevna popolna zapora za ves promet. Datum pa bo sporočen naknadno, saj je vezan na dinamiko izvedbe del.

Med 15. junijem in 18. septembrom nato sledijo delne zapore, izmenično enosmerni promet pa bo voden ročno ali s semaforji. Po 18. septembru pa do začetka za dela neprimernih vremenskih razmer bo veljala popolna zapora, in sicer od ponedeljka do četrtka med 8. in 17. uro ter ob petkih med 8. in 15. uro. V preostalih terminih bo promet možen za vsa vozila.

V času del bodo obnovili tudi devet metrov visok podporni zid med Rusko kapelico in Kočo na Gozdu, zaradi česar bo potrebna popolna zapora ceste. Sočasno se bodo dela izvajala tudi na bovški strani prelaza Vršič, kjer je predvidena rekonstrukcija dveh mostov preko hudournika pri Šubci in hudournika v Trenti. Tudi na tem odseku bo promet urejen izmenično enosmerno.

Ker gre za cesto, ki poteka v visokogorju, je gradbena dela možno izvajati od pozne pomladi do zgodnje jeseni, ob tem je potrebno organizirati dela pod posebnimi pogoji, saj je prostor za manevriranje s stroji in servis gradbišča zelo omejen. Pri vzpostavitvi prevoznosti je treba delovišče organizirati tako, da je zagotovljena osnovna varnost vseh, tako tistih na gradbišču, kot udeležencev, ki prečkajo gradbišče.

Kot poudarjajo na Direkciji RS za infrastrukturo, si prizadevajo, da bi bila dela zaključena v najkrajšem možnem času. Vendar se lahko dela v visokogorju izvajajo le krajši čas, saj so zanje nujni ustrezni vremenski pogoji. Zato se bodo dela predvidoma zavlekla tudi v prihodnje leto, ko bodo zapore odvisne od letos izvedenih del.