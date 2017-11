Snega nekaj časa ne bo, burja ostaja - sunki na Primorskem do 140 km/h

Brez električne energije so trenutno še odjemalci na območju Sviščakov, kjer imajo zaradi snega otežen dostop do mesta okvare in 283 odjemalcev na daljnovodu od Vrbice do Zabič, kjer bodo za dokončno odpravo napake bodo potrebovali še kakšno uro.Ostala področja EP imajo normalno oskrbo z električno energijo, ponekod še odpravljajo včerajšnje napake.

Po ponedeljku, ki je po večini države nasul snežne padavine, na Obalo pa prinesel močan veter in meteorne vode, se nam vsaj do vikenda obeta suho vreme. Tudi temperature bodo primerne sredini novembra, pravijo vremenoslovci.

Danes bo sicer na Primorskem delno jasno, drugod pretežno oblačno. Čez dan se bo tudi v osrednjih krajih oblačnost zmanjšala. Na vzhodu bo še pihal okrepljen severni do severovzhodni veter, ki bo popoldne oslabel, na Primorskem pa bo pihala zmerna do močna burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 12 stopinj C, so zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso).

Na Primorskem bodo sunki burje dosegli hitrosti do 140 km/h. (Foto: iStock)

Jutri bo na jugovzhodu pretežno oblačno, drugod pa delno jasno z zmerno oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, na severu do -8, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 4 do 7, na Primorskem do 12 stopinj C.

Več o vremenu v vašem kraju si preberite tu.

"Do petka kaže na suho vreme, morda se lahko v soboto pojavi nekaj snežnih padavin, a tudi če, jih bo zgolj za kakšen centimeter," je za 24ur.com povedal dežurni meteorolog na Arsu Uroš Strajnar. Sicer je za tako daljnosežne napovedi še prezgodaj, je dodal in opozoril na močno burjo, ki bo vztrajala še danes in jutri.

"Na Primorskem lahko burja v sunkih doseže tudi hitrost med 100 in 140 kilometri na uro." Predvidoma bo začela postopno slabeti v noči na četrtek, še dodajajo na Agenciji RS za okolje.

Se bodo pa vsaj na zahodu države v teh dneh morda lahko razveselili celo kakšnega jesenskega sončnega žarka.

Za Primorsko je Arso izdal oranžno opozorilo.

Vreme bo danes za bolj občutljive posameznike sprva sicer nekoliko obremenilno.

"V prvi polovici dneva se bodo pri občutljivih ljudeh še pojavljale z vremenom povezane težave, ki bodo v drugi polovici dneva oslabele in večinoma ponehale," opozarjajo na Arsu, kjer svetujejo dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večjo previdnost.

Nevarnost snežnih plazov nad 1700 metri znatna

Medtem Arso poziva k previdnosti vse tiste, ki se boste v teh dneh odpravili v gore. Nevarnost snežnih plazov je namreč znatna, in sicer 3. stopnje po evropski petstopenjski lestvici. Glavno težavo predstavlja predvsem nov, napihan sneg.

"Nevarnost snežnih plazov se je nad nadmorsko višino okoli 1700 m predvsem v Julijskih Alpah povečala zaradi novega snega in je ZNATNA, 3. stopnje. Drugod je nad okoli 1000 m nadmorske višine ZMERNA, 2. stopnje, nižje pa MAJHNA, 1. stopnje. Ker je snežilo na skorjasto podlago, je v snežni odeji šibka plast, po kateri lahko zdrsne snežni plaz. Kjer pa je snežilo na travnato podlago, se na strmih pobočjih tudi lahko sneg splazi," opozarjajo na Arsu.

Predvsem so nevarna strma pobočja s staro snežno odejo ter travnata pobočja in pa mesta z napihanim snegom. Tam lahko ponekod že ob manjši obremenitvi snežne odeje sprožite snežni plaz. "V visokogorju Julijcev pričakujemo tudi spontano plazenje manjših plazov s strmih pobočij, kakšen talni plaz pa bo možen tudi na strmih travnatih pobočjih sredogorja," dodajajo.