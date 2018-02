Snežak orjak za dobro stvar

V Gorenju nad Zrečami so postavili snežaka velikana. Visok je dobrih 11 metrov, širok osem, v njem pa je 200 kubičnih metrov snega. Postavljali so ga tri dni, tudi s pomočjo strojev. Pri tem so sodelovali predvsem gasilci, saj upajo da bodo na tak način uspeli zbrati denar za novo gasilsko vozilo.