VIDEO: Tovornjakar se je skušal izogniti trčenju, a zaradi poledenele ceste je zdrsnil v jarek

Sneženje, ki je minulo noč zajelo velik del Slovenije, že ves dan povzroča preglavice v prometu po vsej državi. Vozne razmere so slabše kot običajno, zato se podaljša tudi potovalni čas. Ponekod veter dela snežne nanose, zato na Darsu svetujejo previdno vožnjo.

Zaradi slabih vremenskih razmer se je zgodilo tudi več prometnih nesreč, najhuje je bilo na štajerski avtocesti, kjer so ponekod še vedno daljši zastoji.

Tovornjakar se je skušal izogniti trčenju, a zaradi poledenele ceste je zletel v jarek

Med priključkom Slovenska Bistrica sever in počivališčem Polskava, kjer je v jarek zapeljalo tovorno vozilo, je še vedno oviran promet proti Mariboru. Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico – sever in Framom proti Mariboru je nastal večkilometrski zastoj.

Cesta je bila nekaj časa celo popolnoma zaprta. Voznik tovornjaka, ki je zdrsnil v jarek je povedal, da je voznico osebnega vozila pričelo zanašati. Tovornjaka za njo sta se ji skušala izogniti, a enemu ni uspelo.

Tovornjakar se je skušal izogniti trčenju, zato se je pričel umikati na desno, a zaradi poledenele ceste je zdrsnil v jarek. (Foto: 24ur.com)

Kot je povedal voznik tovornjaka Šemsudin Karličević, je vozil z ustrezno varnostno razdaljo. Ko je opazil, da je avtomobil spredaj začelo zanašati, je počasi pričel zavirati, mislil je, da se bo lahko ustavil. Toda razmere na cesti so bile zelo slabe. "Bolj kot sem se približeval bolj mi je postajalo jasno, da trčenja ne bom mogel preprečiti in da bodo posledice, tudi zato, ker sem vozil poln tovornjak, hude. Lahko bi celo umrl," je dejal.

Zato se je tovornjakar začel umikati na desno. Zaradi poledenele ceste pa je težko upravljal vozilo. "Zavore niso več prijele in trčil sem v tovornjak pred seboj, nato pa je moj tovornjak zletel v jarek," je še pojasnil.

Pred predorom Jasovnik se je prevrnilo reševalno vozilo

Na štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik v smeri Celja se je okrog poldneva prevrnilo reševalno vozilo, ki je bilo v prometni nesreči samoudeleženo. V vozilu so bili v času nesreče dva reševalca in en pacient. Nastal je dva kilometra dolg zastoj v smeri Maribora, občasno so tudi zapirali predor Podmilj.

"Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je do nesreče prišlo pri menjavanju prometnih pasov, pri čemer je voznik izgubil nadzor nad vozilom in trčil v betonsko odbojno ograjo, zaradi česar se je prevrnilo na bok," je sporočila tiskovna predstavnica PU Ljubljana Nataša Pučko. Po podatkih policije v nesreči nihče od udeleženih naj ne bi utrpel telesnih poškodb, policisti pa so vozniku, ki je nesrečo povzročil, izdali plačilni nalog.

V reševalnem vozilu, ki se je prevrnilo, sta bila dva reševalca in pacient. (Foto: POP TV)

Težave zaradi zdrsov tovornih vozil so bile tudi na regionalni cesti Razdrto –Podnanos in na glavni cesti Podlehnik–mejni prehod Gruškovje.

Marsikje so izločali tovorna vozila. Zaradi zapore mejnega prehoda Metlika velja tam prepoved za tovorna vozila na cesti Novo mesto – Metlika.

S ceste zapeljal avtobus z otroki

"Na relaciji Mozirje–Šentrupert, malo pred križiščem za Parižlje Braslovče, je nekaj pred pol sedmo uro zjutraj avtobus, na katerem so bili dijaki, zapeljal s ceste na njivo. Nihče ni bil poškodovan," je sporočila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica PU Celje. Po dijake je zelo hitro prišel nadomestni avtobus in poskrbel za prevoz v šolo.

Med Mozirjem in Šentrupertom je s ceste zdrsnil avtobus. (Foto: Bralec Jure)

Poleg omenjene nesreče so na Celjskem zjutraj obravnavali še nekaj drugih prometnih nesreč zaradi poledenelega vozišča in zdrsa tovornjakov. Po trčenju kombiniranega in osebnega vozila na relaciji med Grobelnim in Šentjurjem je promet krajši čas potekal izmenično enosmerno, zdaj je cesta v celoti prevozna. V prometni nesreči je bilo več oseb poškodovanih.

Sneg se oprijema cestišča in ovira promet. (Foto: bralec Željko )

Na pot se ne odpravljajte brez ustrezne zimske opreme, opozarja Prometnoinformacijski center. "Vse udeležence v cestnem prometu opozarjamo, naj bodo v prometu še posebej strpni in previdni, vožnjo pa naj prilagodijo razmeram na vozišču," pa opozarjajo na PU Celje.

Jutranji zastoj na štajerski avtocesti. (Foto: Promet.si)

Danes lahko zapade do 20 centimetrov snega, podobno vreme pa se bo nadaljevalo vse do sobote, nato bo pritisnil hud mraz.

Oranžno opozorilo zaradi burje

Agencija za okolje je za Primorsko izdala oranžno opozorilo pred burjo. "Veter v sunkih lahko preseže hitrost 120 kilometrov na uro in gradi snežne okope," opozarja Katja Kozjek, dežurna prognostičarka na Agenciji za okolje.

Na hitri cesti Razdrto–Nova Gorica med cestninsko postajo Nanos in priključkom Selo je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, 2. stopnja. Na regionalni cesti Vipava–Ajdovščina je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, 1. stopnja.

Z Velike planine so sporočili, da zaradi premočnega vetra ne obratuje sedežnica Šimnovec. Nihalka bo obratovala po voznem redu. Smučišče bo odprto le v spodnjem delu, pri otroški vlečnici Jurček.

Arso je izdal vremensko opozorilo pred burjo.

Preverite, kakšno bo vreme v vašem kraju.