ANIMACIJA: Prihaja sibirska zima: do -15 stopinj in konkretna 'pošiljka' snega

Danes je bilo popoldne oblačno. Predvsem v južni in vzhodni Sloveniji je občasno že rahlo snežilo, drugod v notranjosti Slovenije je bila količina padavin zelo majhna, v večjem delu zahodne Slovenije pa je bilo suho vreme. Pihal je severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja.

Najvišje dnevne temperature so bile od -3 do 2, na Primorskem do 7 stopinj Celzija, je poroča Agencija RS za okolje (Arso).

Na Pokljuki se nad pomanjkanjem snega ne morejo pritoževati. (Foto: Bralec Peter)

V noči na četrtek se bo sneženje razširilo nad večji del države

Ponoči se bo sneženje od jugovzhoda okrepilo in razširilo nad večji del Slovenije. Le ob morju ter ponekod na Goriškem bo deževalo.

Kakšno bo vreme v vašem kraju, si lahko preberete tukaj.

Kot je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil vremenoslovec Brane Gregorčič, bo sneženje sprva še bolj rahlo, ponoči, predvsem pa v četrtek čez dan, pa se bo okrepilo, pošiljka bo ponekod kar konkretna. "V večjem delu notranjosti bo zapadlo od 10 do 15 centimetrov snega, v vzhodni polovici države lahko tudi do okoli četrt metra," je razložil Gregorčič.

V hribovitem svetu se po njegovih napovedih lahko snega nabere tudi nekaj več - na Pohorju denimo tudi do pol metra.

V osrednjem delu države bo zapadlo med 10 in 15 centimetri snega. (Foto: POP TV)

Ob morju in na Goriškem bo sprva še suho, nato bo pričelo rahlo deževati. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, po nižinah Primorske malo nad 0.

Sneženje bo v petek nekoliko manj izrazito kot v četrtek, ponehalo pa bo šele v soboto, napoveduje Gregorčič. Popoldne se bo postopno zjasnilo, burja na Primorskem pa bo nekoliko oslabela.

Prihaja sibirski mraz, opozarjajo vremenoslovci, živo srebro se lahko spusti do -20 stopinj

A prihajajoče sneženje po besedah Gregorčiča še ni povezano z mrazom, ki prihaja. Zelo nizke temperature namreč lahko pričakujemo v dneh od nedelje naprej. "Od nedelje do srede bomo res 'preplavljeni' z zelo mrzlim celinskim zrakom," pravi Gregorčič. Kot dodaja, nas bo prešel podobno mrzel zrak, kot nas je dosegel januarja lani, "s tem, da bomo imeli tudi snežno odejo, ki pa je januarja lani v tistem času ni bilo".

Pričakujemo lahko torej resnično mrzla jutra - v torek in sredo zjutraj se lahko živo srebro ponekod spusti tudi do -20 stopinj Celzija. V Ljubljani smo tako nizke temperature nazadnje zabeležili leta 1985. "Tako mrzlo verjetno ne bo, bo pa v Ljubljanski kotlini najverjetneje okoli -15 stopinj Celzija," še pove vremenoslovec.

Arso je zaradi močne burje za Primorsko izdal oranžno vremensko opozorilo. Najmočnejši sunki vetra bodo ponekod presegali hitrost 100 km na uro.

Zaradi močne burje oranžno vremensko opozorilo in omejitve v prometu

Arso je zaradi močne burje na Primorskem - sunki so oziroma še bodo dosegali hitrost okoli 100 kilometrov na uro - za danes, jutri, petek in soboto za jugozahod države izdal oranžno vremensko opozorilo.

Stanje na cestah lahko preverite tukaj.

Zaradi burje je ponekod v vipavski dolini oviran promet - na hitri cesti Razdrto - Nova Gorica med cestninsko postajo Nanos in priključkom Selo je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, na regionalnih cestah Podnanos - Manče - Vipava in Vipava - Ajdovščina pa je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, poroča Prometni-informacijski center.

Na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje, Podplanina in Petrina pa zaradi zimskih razmer velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike.

Snežne razmere v visokogorju

Nevarnost snežnih plazov je v gorah povečini zmerna, druge stopnje. Predvsem so nevarna strma pobočja ter območja z napihanim snegom predvsem v bolj senčnih legah, kjer je stari sneg še mehak in slabo preobražen, je zapisano na spletnih straneh Arsa.

Predvsem tam se lahko ob večji obremenitvi sproži snežni plaz, na strmih mestih z napihanim snegom pa se lahko ponekod sproži snežni plaz tudi že ob manjši obremenitvi snežne odeje. Spontano plazenje je malo verjetno.

Od ponedeljka je prevladovalo oblačno in hladno vreme z občasnim rahlim sneženjem. Omembe vredna količina snega je zapadla le v vzhodnih Karavankah ter na Pohorju, do okoli 15 centimetrov. Drugod je bilo novega snega le do okoli 5 centimetrov. Pihal je veter vzhodnih smeri, ki je novi sneg spihal v zamete. Sneg ostaja suh in mehak, na vetru izpostavljenih legah je novi sneg spihan. Stara podlaga je na južnih pobočjih ter na planotah skorjasta, skorja pa večinoma ne drži človeške teže.

Oblačno in hladno vreme se bo nadaljevalo. Občasno bo rahlo snežilo, nekoliko izraziteje v noči na četrtek in v četrtek dopoldne ter v petek. Več padavin bo v južni in vzhodni Sloveniji. Pihal bo zmeren, občasno okrepljen severovzhodni veter.

Zaradi nizkih temperatur in večinoma oblačnega vremena se bo snežna odeja še naprej le počasi preobražala. V vzhodnem delu naših gora ter v hribih Notranjske, Kočevske in deloma osrednje Slovenije bo do petka zjutraj zapadlo okoli 20 centimetrov snega, drugod pa od pet do deset centimetrov. V osojah bo sneg mehak, v prisojah pa bo na stari, skorjasti podlagi novi rahel in mehak sneg. Nastajali bodo novi zameti, zlasti na območjih, kjer bo več novega snega.

Predvsem v vzhodnih Karavankah se bo nekoliko povečala nevarnost snežnih plazov, drugod bo predvidoma novega snega premalo. Nevarna bodo mesta z napihanim snegom na bolj strmih pobočjih.