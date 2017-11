FOTO in VIDEO: Sneži do nižin, zaradi zdrsa tovornih vozil že zaprta primorska avtocesta

Do večera, ko bodo padavine v glavnem povsod ponehale, bo nad okoli 500 metri zapadlo od 10 do okoli 25 centimetrov snega, nižje po nižinah pa večinoma pod 10 centimetrov. Ponekod po nižinah ne bo kakšne omembe vredne količine snežnih padavin, je povedal dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Andrej Velkavrh.

Sneg povzroča težave v prometu.

Glede na napovedi meteorologi pričakujejo, da ne bo snežilo v Prekmurju, ponekod v nižjih delih Štajerske, deloma v nižinah spodnjega Posavja, deloma v Beli Krajini, tudi nekateri deli Ljubljanske kotline bi se lahko izognili novembrski pošiljki snega.

Arso opozarja na močan severni veter

Ob tem je danes zgodaj zjutraj začel pihati še okrepljen severni veter, na Primorskem pa močna burja, zaradi česar je Arso za severozahod in jugozahod Slovenije izdal oranžno vremensko opozorilo. Sunki severnega vetra bodo namreč pod Karavankami in Kamniškimi Alpami ter v zgornjem Posočju krajevno lahko dosegli hitrost od 70 do okoli 100 kilometrov na uro, sunki burje pa od 100 do okoli 140 kilometrov na uro.

Severni veter bo predvidoma oslabel do torka zjutraj, tudi burja bo v noči na torek nekoliko oslabela, a bo v torek in sredo še pihala s sunki nad 100 kilometrov na uro.

Danes oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severovzhoda slabele in do noči, razen na jugu države, večinoma ponehale. Pihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem močna burja. Temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do okoli 8 stopinj C, pravijo na Arsu.

Jutri bo sprva oblačno. Ponekod na jugovzhodu bo dopoldne občasno še rahlo snežilo ali deževalo, drugod bo suho. Čez dan se bo predvsem na zahodu delno zjasnilo. V vzhodnih krajih bo še pihal okrepljen severni veter, ki bo popoldne oslabel, na Primorskem pa bo pihala zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na severozahodu do -4, na Primorskem okoli 7, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do 12 stopinj C.

V sredo in četrtek bo vreme suho. Na Primorskem bo v sredo še pihala zmerna do močna burja, ki bo v četrtek oslabela. Hladno bo.

Sneg se po Sloveniji že oprijemlje cestišča. (Foto: bralka Anja)

Sneg povzroča težave v prometu, zaprta je primorska avtocesta

Napovedane snežne padavine že povzročajo težave v prometu, ki je ob ponedeljkih že sicer gostejši. V Družbi za avtoceste v RS (Dars) so od nedelje zvečer v pripravljenosti, vzdrževalci so primorsko avtocesto v nočnem času preventivno posipavali.

"Ponekod na Gorenjskem se na nekaterih cestah sneg že oprijema vozišča. Največ ga je na cestah na območju Kranjske Gore, od Mojstrane naprej proti Ratečam, sneg je na cesti tudi na območju Jezerskega proti Ljubelju, na škofjeloškem območju pa v smeri Železniki - Podbrdo. Bolj zahtevne vozne razmere so tudi na ostalih cestah, kjer je cesta mokra in spolzka," je povedal Bojan Kos s PU Kranj, ki voznike ob tem še opozarja: "Kjer se sneg oprijema vozišča, je obvezna zimska oprema, povsod pa je potrebna previdnost in predvsem vožnja z zmanjšano in prilagojeno hitrostjo vožnje, povečano varnostno razdaljo, ustreznimi pnevmatikami in tehnično brezhibnim vozilom. Vozniki naj se tudi izogibajo prehitevanjem in naj računajo na daljši čas potovanja."

Na cesto nikar brez zimske opreme!

Dars vse voznike, predvsem tiste, ki se zjutraj odpravljajo na primorsko avtocesto, opozarja na nujnost zimskih pnevmatik na vozili in na možne težave na primorski avtocesti predvsem na območju Golega vrha na odseku avtoceste Senožeče-Razdrto in na območju delovne zapore med Postojno in Uncem.

Dars voznike opozarja tudi, naj danes računajo na daljši čas potovanja, še pred potjo pa naj se pozanimajo o razmerah in stanju na cestah.

Zaradi zdrsa tovornih vozil je zaprta primorska avtocesta med priključkoma Razdrto in Senožeče proti Kopru. Za osebna vozila je urejen obvoz po regionalni cesti Postojna - Senožeče.

Zaradi podrtega drevesa je na ljubljanski južni obvoznici zaprt izvoz Ljubljana - center iz smeri razcepa Kozarje.

Zaradi zdrsov so težave na primorski avtocesti. (Foto: Kevin Lozar)

Burja:

- 3. stopnja velja na primorski hitri cesti med priključkom Selo in razcepom Nanos prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike, vozila s ponjavami in avtobuse.

- 2. stopnja na regionalni cesti Vipava - Ajdovščina prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavi.

- 1. stopnja velja na regionalnih cestah Podnanos - Manče - Vipava, Ajdovščina - Selo ter Selo - Ajševica - Vogrsko prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Zimske, snežne razmere:

- Na prelazu Jezersko so obvezne verige kakor tudi na cesti na Pokljuko, na prelazih Radlje, Ljubelj, Korensko Sedlo ter Predel obvezna zimska oprema.

- Cesta Mojstrana - Vrata je zaprta, cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami.

- Na cesti Ajdovščina - Col - Črni Vrh - Godovič velja prepoved prometa za priklopnike in polpriklopnike.

- Na mejnem prehodu Babno Polje prepoved za priklopnike in polpriklopnike na hrvaški strani.

Danes predvidoma med 5. in 7. uro bo ob jutranji plimi povišana gladina morja. Ob tem lahko morje poplavi najnižje ležeče dele obale. Zjutraj in dopoldan bo morje močno vzvalovano. Ob povišani gladini morja in visokih valovih bo najbolj izpostavljen del obale Rt Madona v Piranu.

Veliko dela za gasilce na Obali

Na obali težave povzročajo velike težave meteorne vode, ki zalivajo kleti in hiše, sprožilo se je tudi nekaj zemeljskih plazov.

Gasilci so tako že ukrepali na Dantejevi ulici v Piranu, kjer je nevarnost, da bo voda zalila hišo, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR).

Ob 6.56 je zalilo kletne prostore na Stari cesti v Portorožu. Ob 3.56 se je v piranskem mandraču potopil čoln. Posredovali so gasilci PGD Piran. Z intervencijo bodo nadaljevali, ko se bo vidljivost izboljšala.

Ob 3.08 pa je plaz zasul cesto Pacug–Fiesa, so zapisali na spletni strani URSZR. Cesta je do nadaljnjega neprevozna. Sanacijo bo v toku dneva opravilo Okolje Piran.

Nekaj minut pred eno uro zjutraj se je sprožil zemeljski plaz na cesti Beli križ–Strunjan.

Intervencije so se sicer odvijale praktično vso noč, tako v Piranu, kot tudi v Ankaranu, Izoli in Portorožu.