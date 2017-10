So zavarovalni agentje Agencije Mori zavajali svoje stranke?

Po objavi prispevka o sumljivih poslih Agencije Mori se je oglasilo kar nekaj ljudi, ki trdijo, da naj bi jih Morijevi agenti pri sklepanju polic za življenjska zavarovanja zavedli. Do njih naj bi prišli z lažnimi trditvami, da so pri njihovih policah našli nepravilnosti, da jim bodo zgolj izboljšali obstoječe življenjsko zavarovanje in jih prepričali o ukinitvi starih polic in podpisu novih. Pri tem jih niso opozorili, da bodo vsakič znova plačevali precejšnje stroške zavarovanja, provizijo agentom in da bodo zavarovalni pogoji na novo sklenjenih polic morda celo slabši. Nekaterim niso povedali niti tega, da prejšnje police sploh ne morejo prekiniti in so še mesece plačevali obroke, dokler jim zavarovanja ni prisilno prekinila kar zavarovalnica.

Življenjsko zavarovanje je dolgoročna naložba, opozarjajo v Agenciji za zavarovalni nadzor, in vsaka sprememba oziroma prekinitev je povezana s stroški. "Potrošniki morajo vedeti, da v kolikor jim zavarovalni zastopnik predlaga spremembo oziroma zaprtje in odprtje nove police, je najverjetneje njegov motiv, da dobi novo provizijo od nove zavarovalne pogodbe," pravi direktor Agencije za zavarovalni nadzor.

Vendar takšnih praks nima samo Agencija Mori, zato je verjetno še precej zavarovancev, ki se niti ne zavedajo, da so bili morda oškodovani. Pred dvema letoma so na Agenciji za zavarovanje odkrili kar 120 000 morebitno sumljivih polic in skoraj 500 zavarovancem, ki so spreminjali polico življenjskega zavarovanja, celo več kot petkrat poslali obvestilo, naj se oglasijo pri njih, da preverijo njihove police. Po njihovem zatrjevanju je bil odziv majhen. Morda tudi zato, ker zavarovancem v pismu niso jasno razložili, v čem je težava, da morda že leta plačujejo zgolj provizije agentom in za koliko denarja so bili s takšnim sklepanjem pogodb oškodovani. mesece.

Odzvala pa se ni niti Zavarovalnica Merkur, s katero Agencija Mori največ posluje. Nekdanja zavarovalna agentka iz Agencije Mori je na upravo Merkurja na Dunaju že pred meseci poslala dopis o morebitnem sistematičnem sklepanju življenjskih zavarovanj na škodo zavarovancev, pa tudi, da naj bi mnogo Morijevih agentov delalo brez licence. Končalo se je tako, da je preko pooblaščene odvetnice dobila opozorilo, da bodo uporabili proti njej vsa pravna sredstva, če ne bo prenehala govoriti o tej temi.

Kaj torej storiti, če so tudi vas agentje zavedli v prekinitev stare police življenjskega zavarovanja in v podpis nove police?

Prijavo lahko pošljete na Agencijo za zavarovalni nadzor, kjer trdijo, da Agencijo Mori že preiskujejo. Vendar do zdaj niso poklicali niti enega od naših sogovornikov, ki so zavarovalne agente prijavili, čeprav so imeli informacije v enem izmed primerov že mesece. Če ugotovijo nepošteno delo agenta, ta lahko izgubi licenco.

Svoje zavarovalne police lahko še enkrat preverite tudi pri zavarovalnicah, pri katerih imate sklenjeno življenjsko zavarovanje. Zavarovalnica Merkur je v pisnem odgovoru sporočila, da so interesi njenih zavarovancev na prvem mestu, in pozvala vse, ki so v kakršnih koli dvomih, da se oglasijo pri njih. Tam lahko preverite, kaj ste v resnici podpisali, kakšni so v resnici pogoji zavarovanja in koliko denarja boste ob izteku police v resnici dobili. Če se ne boste mogli dogovoriti o tem, kako poravnati morebitno nastalo škodo in kdo je zanjo kriv, pa vam ostane še tožba.

