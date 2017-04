FOTO: Z zavihano hlačnico letos simbolno prispevate za rehabilitacijo 12-letne Natalije iz Ukrajine

Osrednji dogodek kampanje poteka danes med 10.30 in 15. uro na Prešernovem trgu v Ljubljani, kjer lahko mimoidoči pobližje spoznajo mine in druge eksplozivne ostanke vojne ter se fotografirajo z zavihano hlačnico. Program na trgu bo popestril Oktet Filozofske fakultete.

"S tem, ko si zavihamo hlačnico, simbolno posodimo svojo nogo žrtvam min, izrazimo solidarnost z njimi in podpremo dejavnosti za svet brez min," so zapisali na ITF Ustanovi za krepitev človekove varnosti. V ustanovi bodo za vsako fotografijo z zavihano hlačnico, ki jo bodo posamezniki objavili na družbenih omrežjih, zagotovili dodaten evro za rehabilitacijo 12-letne Natalije iz Ukrajine. Deklica je v spopadih izgubila mamo in utrpela hude poškodbe, pomagajo pa ji na rehabilitacijskem inštitutu Soča.

Svojo nogo so "posodili" že evropska poslanka Tanja Fajon, televizijska voditeljica Mojca Mavec ter glasbenika Vasko Atanasovski in Zlatko. Vsi, ki se jim bodo pridružili in objavili fotografijo na družbenih omrežjih z oznako #PosodiSvojoNogo, bodo tako simbolno prispevali en evro za rehabilitacijo deklice Natalije.

12-letna Natalija je v spopadih v Ukrajini izgubila mamo in utrpela hude poškodbe noge. (Foto: ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti)

Število območij, ki so onesnažena z minami se spet povečuje

Žalostno dejstvo je, da se onesnaženost ozemelj z minami in eksplozivnimi ostanki vojne v svetu spet povečuje. Lani se je to število povečalo na 64 držav in območij, medtem ko jih je bilo leto poprej 61. "Mine in drugi eksplozivni ostanki vojne so še vedno tudi v naši neposredni bližini. V Bosni in Hercegovini, pa tudi v drugih državah regije JV Evrope, je ta nevarnost prisotna na poseljenih območjih. BiH z več kot dvema odstotkoma z minami onesnaženega celotnega ozemlja ostaja v svetovnem vrhu. Poleg vpliva na uporabnost in dostopnost obdelovalnih površin, gozdov ter infrastrukture mine in drugi eksplozivni ostanki vojne onemogočajo razvoj in ureditev razmer. Med drugim je onemogočeno iskanje posmrtnih ostankov posameznikov, ki so pogrešani še od časa vojne, pa čeprav je od tega minilo že več kot 20 let. V teh državah so prisotne tudi nevarnosti zastarelosti ali neustreznega skladiščenja streliva in drugega orožja," poudarjajo na ITF.

Vsako leto na 4. april – mednarodni dan ozaveščanja o nevarnosti min, v Sloveniji vabimo vse, da si zavihajo hlačnice in s tem simbolno posodijo svojo nogo žrtvam min. S tem dejanjem želimo, da se vsaj za trenutek v mislih poistovetijo z ljudmi, ki jih ta nevarnost še vedno ogroža in jim velikokrat usodno spremeni življenje. Damjan Bergant, direktor ITF

Veliko težav zaradi min imajo tudi Kolumbija, Afganistan, Kambodža, Turčija, Irak in nekatere druge države. Na omenjenih območjih v zadnjih letih znova raste število ljudi, ki so jih mine ali eksplozivni ostanki vojne zaznamovali do konca življenja. "V letu 2015 je bilo 6.461 ljudi, večinoma civilistov, poškodovanih zaradi min ali eksplozivnih ostankov vojne, pri čemer jih je vsaj 1.672 izgubilo življenje. To je 75 % več kot leto prej in najvišje zabeleženo število žrtev vse od leta 2006," pravijo na ITF.

Od leta 1999 je mednarodna skupnost zabeležila preko 100.000 žrtev min ali eksplozivnih ostankov vojne. Mine se, kljub naporom mednarodne skupnosti in organizacij, še vedno proizvajajo in uporabljajo.

Slovenska ustanova ITF je ena od uglednejših mednarodnih organizacij, ki se ukvarja z dejavnostmi, povezanimi z odstranjevanjem min in njihovih posledic. Leta 1998 jo je ustanovila Republika Slovenija. Za svoje delovanje pa organizacija potrebuje podporo donatorjev. "V letu 2016 je zbral več kot 22 milijonov ameriških dolarjev donatorskih sredstev, s katerimi je med drugim pomagal 24 žrtvam min. 310 oseb, zlasti otrok, ki so preživeli travmo vojne ali oboroženih spopadov, je s pomočjo ITF v letu 2016 prejelo prepotrebno psihosocialno pomoč, preko programov družbeno-ekonomskega opolnomočenja pa je ITF dodatno podprl 43 žrtev min ali njihovih družinskih članov," so zapisali. Lani so skupaj s partnerji očistili in vrnili v varno uporabo več kot 6.300.000 kvadratnim metrov površin, na katerih so našli in uničili 9.579 kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev in 629 min. Poleg tega so na Hrvaškem in v Kirgiziji uničili preko 177.000 kilogramov odvečnega streliva, ki bi lahko predstavljalo neposredno nevarnost za lokalne prebivalce.