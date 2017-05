Socialni delavci opozarjajo: Preobremenjeni smo, zato za tople besede zmanjka časa, včasih tudi strokovnosti

Socialni delavci opozarjajo, da so preobremenjeni z delom. Da v takih razmerah lahko pride do napake, kaže tudi primer koroških dečkov, ki je odnesel tako direktorja velenjskega kot slovenjgraškega centra. Stanje je kritično, zato so spremembe nujne, pravijo. Ministrstvo za delo je pripravilo predlog reorganizacije centrov, a so v koaliciji mnenja za zdaj deljena.