Šolska ekskurzija v Rim se je za zagrebškega dijaka sirskega porekla končala na Obrežju

Slovenska mejna policija je v noči na nedeljo preprečila vstop v državo zagrebškemu dijaku sirskega porekla, ki je bil s svojim razredom na poti v Rim na ekskurzijo, je poročal Jutarnji list. Kot dodaja, so fanta 'vrgli' z avtobusa, čeprav z družino že pet let živi na Hrvaškem, ima urejeno bivališče in hrvaški potni list za tujce.

Avtobus z zagrebškimi dijaki se odpravil proti meji s Slovenijo v soboto ob 21. uri, dve uri kasneje pa so z meje že klicali fantovega očeta, naj pride po sina.

Dijaka je še isti večer oče prišel iskati na Mejni prehod Obrežje. (Slika je simbolna.) (Foto: POP TV)

Da so policisti dijaku 30. septembra okoli 22.30 na Mejnem prehodu za mednarodni cestni promet Obrežje zavrnili vstop v schengensko območje, je za 24ur.com potrdila tudi na predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave (PU) Celje Alenka Drenik.

"Pri mejni kontroli se je izkazal s potnim listom za tujca, ki ga je izdala Republika Hrvaška, v katerem je imel dovoljenje za bivanje Republike Hrvaške, kot namen bivanja pa je bila navedena 'subsidiarna zaščita'," je navedla Drenikova. Kot dodaja, pa "državljan Sirije v potnem listu za tujca ni imel vizuma za vstop v schengensko območje in ni imel dovoljenja izdanega s strani države članice schengenskega sporazuma, ki bi mu omogočala tranzit."

Dijakov oče še pred izletom povprašal na italijansko in slovensko veleposlaništvo

Družina Aboud živi v Zagrebu od leta 2012. Fant je uspešen dijak tretjega letnika klasične gimnazije v Zagrebu, njegov oče je zdravnik, mati gradbena inženirka, brat pa učenec sedmega razreda osnovne šole, navaja zagrebški časnik. Kot dodaja, člani družine že dobro govorijo hrvaški jezik, še posebej oče, ki je pred 20 leti končal študij medicine v Beogradu.

Oče dijaka, čigar družina v Zagrebu živi že od leta 2012, je za Jutarnji list povedal, da je morebitne nevšečnosti sicer poskusil preprečiti še preden se je sin odpravil na izlet. Na italijanskem veleposlaništvu v Zagrebu je zato v naprej posebej vprašal, ali potrebuje fant iz Sirije, ki ima urejeno bivališče na Hrvaškem ter hrvaški potni list za tujce, še kakršenkoli drug dokument za pot.

Odgovorili so, da bosta zadostovala potni list in pa potrditev, da je redni učenec na zagrebški šoli in kot tak tudi na seznamu potnikov na avtobusu za Rim. Obenem so z italijanske ambasade poklicali slovensko veleposlaništvo v Zagrebu z enakim vprašanjem in dobili enak odgovor, kot so ga dali sami, še piše časnik.

Zaplet je povzročil ta obrazec. (Foto: POP TV)

Kot je potrdila tudi Drenikova, je bil fant res naveden na seznamu vseh udeležencev ekskurzije, ki so sedeli na avtobusu, a bi se zaradi pravil, ki veljajo za sirskega dijaka, torej za tujca z mednarodno zaščito, vsa imena morala nahajati tudi na posebnem evropskem obrazcu za šolska potovanja znotraj Evropske unije.

"Po do sedaj zbranih ugotovitvah policistom na mejnem prehodu ni bil

predložen potreben seznam učencev na predpisanem obrazcu. V takem primeru policisti ne smejo omogočiti tujcu vstopa v državo," so še pojasnili na PU Novo mesto.