Soobtoženi v zadevi Beltinci priznal krivdo, Časar pa ne

Na koprskem okrožnem sodišču se nadaljujejo predobravnavni naroki za soobtožene zlorabe položaja pri poslih Luke Koper v Beltincih. Medtem ko Robert Časar krivde ne priznava, pa sta to po sporazumu s tožilstvom storila soobtoženi Vladimir Železnikar in zastopnik družbe Železnikar Control. Sodnik Matej Štros je zanju izrekel pogojni kazni.

Časarju prestaja štiriinpolletno zaporno kazen zaradi zadeve Orleška gmajna. (Foto: POP TV)

Železnikar je priznal krivdo za kaznivi dejanji pomoči pri zlorabi položaja in pranja denarja, Štros pa je sledil predlogu iz sporazuma med obtoženim in tožilstvom ter mu izrekel pogojno kazen skupno enega leta in štirih mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta in pol. Poleg tega bo moral Železnikar vrniti dobrih 10.000 evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi ter plačati 3.000 evrov denarne kazni.

Podobno je po sporazumu s tožilstvom odgovornost pravne osebe za omenjeni kaznivi dejanji priznal predstavnik družbe Železnikar Control. Sodnik Štros je tudi v tem primeru sledil predlogu tožilstva in podjetju izrekel pogojno denarno kazen v višini 80.000 evrov, ob tem pa določil preizkusno dobo enega leta.

V sojenju zaradi luških poslov v Beltincih je predviden še en predobravnavni narok, glavna obravnava pa se bo nato predvidoma začela 10. marca.

Tožilstvo nekdanjemu prvemu možu Luke Koper Časarju očita preplačilo projekta logističnega centra v Beltincih, s čimer naj bi pridobil najmanj za dober milijon evrov premoženjske koristi. Časar naj bi se tako ob sklenitvi pogodb s podjetjem Graj Inženiring dogovoril, da bodo storitve zaračunali previsoko in da ob tem v Luki Koper ne bodo preverjali izdanih računov.

Med obtoženimi je tudi nekdanji izvršni direktor v Luki Koper Milan Pučko, ki naj bi prekoračil pooblastila ter podpisal pogodbo za svetovanje in nadzor nad izgradnjo logističnega centra v imenu Luke, čeprav za to ni imel pooblastila. Skupno je obtoženih deset ljudi.

Na naroku sredi decembra je krivdo že priznal eden od zaposlenih pri Graj Inženiringu, Robert Graj in Časar pa krivde nista priznala. Časarju, ki medtem prestaja štiriinpolletno zaporno kazen zaradi zadeve Orleška gmajna, so višji sodniki v četrtek v delno ponovljenem sojenju v tej zadevi pripisali še dodatno dobro leto zapora.