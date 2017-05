Sosedi obupani zaradi drobnice

Prebivalci Slovenskega Javornika v občini Jesenice, ki živijo ob potoku Javornik, so obupani. Zakonca Slivnik sta se namreč začela ukvarjati z rejo drobnice, postavila ob potoku barake, ograjo in v ta prostor naselila živali. Vse lepo in prav, če ne bi zaklanih živali puščala kar pred barakami, njihovo drobovino pa metala v potok.