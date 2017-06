Splash poletje za vso družino v Termah Tuhelj

Z novimi tobogani Vodnega planeta bodo družinske počitnicev Termah Tuhelj zabavne, kot še nikoli. Ljubitelje adrenalina čakajo nepozabne počitnice z 12,5 metrov visokim in 120 metri dolgim novim toboganom na zunanjem kopališču ter s 5 metrov visokim in 55 metrov dolgim toboganom v notranjem delu Vodnega planeta.

Za počitek od vodnih atrakcij, pa je tukaj igalnica na dveh nadstropjih s toboganom in s plezalno steno, mali umetniki in ustvarjalci pa ne smejo zamuditi posebej zasnovane kreativne likovne delavnice. Animacijska ekipa bo poskrbela, da otrokom nikoli ne bo dolgčas - vodne igre na bazenih, druženje na delavnicah, Tuhi Aquafun z maskoto, večerni Mini disko in številna presenečenja, ki bodo poskrbela za zabavo, katere se bodo še dolgo spominjali.

Najmlajši gosti lahko uživajo tudi v wellness centru v posebej zanje ustvarjenih masažah in tretmajih, družinsko savnanje v Svetu savn, pa je doživetje, katerega na deževen dan enostavno ne smete zamuditi. V letošnjem poletju vas pričakujeta čokoladni program in sladkorni piling, ki ni samo zdrav za vašo kožo, ampak je tudi zabaven in zanimiv za vaše otroke. Ne pozabite, da lahko otroke vedno pustite v varstvu ekipi Term Tuhelj in si vzamete nekaj ur samo zase ter za vaše najljubše tretmaje in rituale.

Tudi hrana je prilagojena otrokom in njihovemu okusu, prav tako pa bodo družinske sobe in prostorni apartmaji hotela Well**** poskrbeli, da bodo počitnice še prijetnješe.

Izkoristite ugodnost družinskega paketa All inclusive light, ki vključuje gratis bivanje za dva otroka in uživajte v Splash poletju!

Foto: Sergio Gobbo

V času vaše družinskega oddiha priporočamo, da raziščete hrvaško Zagorje – Pravljico na dlani. Prepustite se čarom prečudovite narave, spoznajte bogato kulturno-zgodovinsko dediščino, razvajajte svoje brbončice z odličnimi gastronomskimi specialitetami in od prijaznih domačinov spoznajte kakšno zgodbo, legendo ali anekdoto. Hrvaško Zagorje je polno lepot, ki vas bodo navdušile, da se boste zagotovo vrnili še nazaj. Doživite Zagorje – Pravljico na dlani. Hrvaška, polna življenja.

Vir: HTZ

Naročnik oglasa je Terme Tuhelj.