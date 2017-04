Spletno oko v desetih letih prejelo več kot 5 tisoč prijav spolnih zlorab otrok

Prijavna točka Spletno oko, na katero lahko vsakdo anonimno prijavi posnetke spolnih zlorab otrok in sovražnega govora na internetu, praznuje deseto obletnico. V tem obdobju so prejeli prek 21 tisoč prijav, pri več kot 1900 prijavah pa so ugotovili znake nezakonitosti in jih v skladu s tem tudi posredovali policiji.

Ob skrbi za hitro in učinkovito obravnavo prijav so se za zmanjševanje obsega spornih vsebin zavzemali tudi z organizacijo dogodkov, rednim osveščanjem strokovne in splošne javnosti ter z intenzivnim sodelovanjem z drugimi akterji in iniciativami.

Spletno oko je prejelo 5.100 prijav domnevnih posnetkov spolne zlorabe otrok. (Foto: iStock)

Skoraj 1.400 posredovanih prijav posnetkov zlorab otrok

V obdobju od leta 2007 do vključno leta 2016 so na prijavno točko prejeli 5.100 prijav domnevnih posnetkov spolnih zlorab otrok, zaradi ocenjene nezakonitosti pa so jih policiji posredovali 1.394. Večinoma so se vsebine nahajale na tujih strežnikih, takšne prijave so zato posredovali tudi prijavnim točkam v tujini. V omenjenem obdobju so bili na dobrih dveh tretjinah posnetkov zlorab prikazani otroci oziroma mladoletne osebe v erotičnih položajih, na slabi tretjini pa so bile prikazane zlorabe hujše kategorije. Do vključno leta 2012 je število prijav na prijavno točko strmo raslo, nato pa je upadlo -razlog za to med drugim vidijo v spremembi zakonodaje, ki je inkriminirala tudi dostopanje do posnetkov zlorab, je sporočil Andrej Motl, koordinator projekta.

Nedavna raziskava med slovenskimi ljubitelji erotike je pokazala, da dostopnost posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu ostaja relativno visoka. Izsledki krepijo zavezanost Spletnega očesa k nadaljnji promociji prijavne točke in k opozarjanju na problematiko spolnega izkoriščanja otrok na internetu.

Sovražni govor uperjen proti Romom in prebežnikom

V prvih desetih letih delovanja so na prijavno točko prejeli 16.129 prijav domnevno nezakonitega sovražnega govora. V 516 primerih (trije odstotki vseh prejetih prijav) so ocenili, da te opozarjajo na dejanske elemente nezakonitosti, zato so jih v nadaljnjo obravnavo posredovali policiji. Pri teh primerih je šlo najpogosteje za sovražni govor na podlagi narodnosti ter spolne usmerjenosti, temu so sledili primeri sovražnega govora na podlagi verske pripadnosti ter primeri govora, uperjenega proti Romom ter proti prebežnikom.

Javnost v zadnjih letih bolje razume sovražni govor, a izzivov je še veliko. (Foto: iStock)

Zaskrbljujoči rezultati raziskave o sovražnem govoru

Že vse od vzpostavitve Spletno oko pri obravnavi prijav odlično sodeluje s policijo, pravi Motl. To sodelovanje je za njih izrednega pomena, saj je tako na področju posnetkov spolnih zlorab otrok kot tudi nezakonitega sovražnega govora ključno intenzivno sodelovanje vseh akterjev, ki pri svojem delu prihajajo v stik s temi vsebinami. Pri prizadevanjih za zmanjševanja obsega gradiv s spolnimi zlorabami otrok je bila zanje tako zelo pomembna tudi krepitev sodelovanja z internetnimi ponudniki in njihova pripravljenost, da ukrepajo, ko je to potrebno.

Zaradi globalne narave interneta je za doseganje trajnih sprememb na obeh navedenih področjih nujna tudi intenzivna koordinacija na mednarodni ravni. Spletno oko je sodelovalo v raziskavah kodeksa ravnanja o sovražnem govoru na spletu, ki so ga lani podpisali ponudniki IT storitev. Rezultati prve raziskave so sicer zaskrbljujoči, saj se prav v nobenem izmed primerov prijav sovražnega govora, ki so ga posredovali ponudnikom, ti niso odzvali z odstranitvijo sporne vsebine. V roku nekaj mesecev bo izveden še drugo raziskavo istega kodeksa, kjer se nadejajo boljšega odziva, so dodali na Spletnem očesu.