Klobasa proti novemu vodstvu Obrtne zbornice Slovenije: Kršili so zakon

Med predsednikom sekcije za promet in članom upravnega odbora OZS Andrejem Klobaso in novim vodstvom je počilo. Klobasa trdi, da je OZS med obveznim vsakoletnim predavanjem kršila zakon, ker ni preverjala udeležbe na predavanju. OZS pravi, da to ne drži; še več, Klobaso so kazensko ovadili, ker naj bi ponaredil listo udeležencev, in ga zato tudi izključili iz OZS.