Sporni plakati na poljih, črnogradnje, nevarni panoji ... država pa se ne zgane

Trije ogromni plakati nad predorom Markovec že dve leti motijo pozornost voznikov, zato je izolska občina pisala gradbeni, kmetijski in prometni inšpekciji, a zgodilo se ni nič. In ker se država ne odziva ali pa se preslabo odziva na popolno anarhijo na področju plakatnih mest in oglasnih panojev, je lani koprska občina sama začela čistko.