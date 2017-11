Za strokovno direktorico UKC Ljubljana se potegujeta Bojana Žvan in Jadranka Buturović Ponikvar

Na razpis za strokovnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana sta prispeli dve prijavi, so za potrdili v UKC. Imen kandidatov sicer niso razkrili, sta pa Bojana Žvan in Jadranka Buturović Ponikvar za STA potrdili, da se potegujeta za to funkcijo.

O kandidaturi Žvanove je v torek že poročala Televizija Slovenija, Dnevnik pa je danes razpolagal z neuradnimi podatki o kandidaturi Buturović Ponikvarjeve.

Žvanova se je sicer za ta položaj potegovala pred dvema letoma, ko je bila za strokovno direktorico izbrana Marija Pfeifer. Svet UKC je ravno v torek začel postopek razrešitve Pfeiferjeve in generalnega direktorja UKC Andraža Kopača.

Zaradi izbora Pfeiferjeve za strokovno direktorico pred dvema letoma se je Žvanova odločila tožiti UKC, a sodni postopek tudi po današnji obravnavi še ni končan. Žvanova izpodbija imenovanje Pfeiferejeve, saj da ni izpolnjevala razpisnih pogojev glede vodstvenih izkušenj.

Buturović Ponikvarjeva pa je sedaj predstojnica kliničnega oddelka za nefrologijo.

Razpis za strokovnega direktorja UKC so objavili 28. oktobra, še pred začetkom postopka razrešitve Pfeiferejve, saj bo z začetkom prihodnjega leta izpolnila pogoje za upokojitev. Rok za prijavo na razpis se je iztekel v torek.

'Spremembe se začnejo pri vrhu, a je nujno, da se nadaljujejo tudi na nižjih nivojih'

Še vedno pa odmeva dogajanje v naši največji bolnišnici. Svet zavoda je včeraj začel postopek razrešitve vodstva zaradi težav v otroški srčni kirurgiji.

V Sindikatu zdravstva Slovenije (SPUKC) so opozorili, da sama razrešitev generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana ne obeta večjih sprememb. "En človek ne more biti odgovoren za vsa dejanja svojih (neposredno) podrejenih, ki upravljajo z več kot 8200 zaposlenimi v 25 ločenih organizacijskih enotah in skoraj 100 podenotah," so poudarili. Kot dodajajo, "kdorkoli se bo namreč naslednji usedel na 'vroči stol' direktorja UKC Ljubljana, bo brez prave ekipe in brez pravih informacij hitro v istem položaju kot njegov predhodnik".

Spomnili so, da so se v času sedanje ministrice zamenjali štirje direktorji, a se stanje ni pretirano spremenilo.

V sinndikatu zato menijo, da je prav, da se spremembe začnejo pri vrhu, a da je nujno, "da se nadaljujejo tudi na nižjih nivojih, upoštevajoč tudi mnenje sindikatov". Kot so še dodali, tega ni storil še nihče do sedaj.

Svet UKC Ljubljana je na torkovi nujni seji začel s postopkom razrešitve vodstva zavoda – direktorja UKC Ljubljana Andraža Kopača in strokovne direktorice Marije Pfeifer. Zaradi velike količine dodatnega gradiva so sicer sejo na tej točki prekinili in se bo nadaljevala v četrtek.