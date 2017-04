Sprožilo se je več plazov, voda zalila nekaj hiš

Tako visoka je bila Soča pri Volčah včeraj popoldne. (Foto: Iztok Sinček)

Padavine še niso ponehale. Ponekod so reke, predvsem Vipava, Savinja in Dravinja ter Sava v srednjem toku, močno narasle in tudi prestopile svoje bregove.

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da so imeli gasilci in drugi pristojni kar nekaj dela.

Že sinoči, nekaj pred 20. uro, se je na lokalno cesto v Belih Vodah v občini Šoštanj sprožil zemeljski plaz in zaprl polovico ceste.

Okoli 3.30 pa so mozirski reševalci na skalni podor naleteli v Solčavi pri prevozu obolele osebe. Na pomoč so priskočili solčavski gasilci, ki so nudili pomoč oboleli osebi in jo z gasilskim tovornim terenskim vozilom prepeljali do reševalnega vozila, s katerim so jo nato odpeljali v celjsko bolnišnico. V soteski pri Igli v naselju Podveža v občini Luče se je plaz usul na regionalno cesto Luče–Solčava. Posamezne skale imajo premer tudi več kot štiri metre, navajajo na upravi.

''Zaradi plazu in poškodovanega cestišča je cestna povezava povsem prekinjena, dostop do kraja dogodka pa zaradi ponavljajočih podorov izredno nevaren. Policisti PP Mozirje ter gasilci PGD Luče so zavarovali kraj dogodka. Na kraj je bil napoten pogodbeni izvajalec štaba Civilne zaščite občine Luče z gradbeno mehanizacijo, prav tako pa so obveščene pristojne službe, ki bodo ocenile situacijo in pričele s sanacijo,'' so sporočili.

Tudi drugod po Sloveniji so narasle vode povzročale težave. Na Savski cesti na Jesenicah je meteorna voda zalila vhod v stanovanjski objekt. Hudournik je hišo ogrožal na Hrušici, a so gasilci prekopali strugo in tako obvarovali prebivalce. Nekaj težav je bilo tudi v Medvodah, kjer je zalilo nekaj kleti, in v Kamniku, kjer je voda prav tako zalivala hiše in kleti, v blatu pa je tudi obtičalo osebno vozilo. O poplavljanju poročajo tudi iz Bohinja in Modreja pri Tolminu.

V naselju Bresternica, občina Maribor, je voda zalila stanovanjski objekt, v naselju Legen v občini Slovenj Gradec pa delavnico za obdelavo plastike, so še sporočili z Uprave za zaščito in reševanje.

Dež bo ponehal proti popoldnevu

Po napovedih Agencije za okolje bodo padavine ponehale do popoldneva, a se bodo nato še pojavljale krajevne padavine. Sobota bo še deževna, v nedeljo pa se bo delno zjasnilo. V ponedeljek zjutraj bo delno jasno, čez dan pa se bo oblačnost povečala. Zvečer bo ponekod na zahodu že možen rahel dež.