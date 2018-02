Sreda prinaša med 10 in 20 cm snega: najhuje bo sredi jutranje prometne konice

V sredo se bo iznad Tirenskega morja proti Jadranu pomaknil nov sredozemski ciklon, ki bo večjemu delu Slovenije znova prinesel sneg.

Najintenzivnejše sneženje lahko pričakujemo jutri zjutraj, prav med prometno konico, tako da je opozorilo voznikom, naj vozijo strpno in prilagodijo vožnjo razmeram na cesti, povsem na mestu.

Danes bo sicer pretežno oblačno, pravijo na Agenciji RS za okolje. Zvečer bo na jugu začelo rahlo snežiti, ob obali pa deževati. "Meja sneženja na Primorskem bo na okrog 400 metrih nadmorske višine," je povedala dežurna meteorologinja na Arsu Veronika Hladnik.

Najvišje dnevne temperature bodo od –1 do 2, na Primorskem do 8 °C.

Slovenijo bo zajelo sneženje. (Foto: iStock)

Snega bo od 10 do 20 centimetrov

Ponoči se bodo padavine od juga razširile nad večji del države. Na Primorskem bo zapihala šibka burja.

Jutri bo oblačno s padavinami. V notranjosti Slovenije bo snežilo, v nižjih legah Primorske pa deževalo. "Zapadlo bo med 10 in 20 centimetrov snega, krajevno lahko tudi nekoliko več," je še povedala Hladnikova.

Na Primorskem bo pihala zmerna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od –5 do –1, na Primorskem do 4, najvišje dnevne od –3 do 1, na Primorskem do 6 °C.

V četrtek bo oblačno, predvsem na jugu in vzhodu bo občasno še rahlo snežilo. V petek bo pretežno oblačno in večinoma suho.