Stanovanjski sklad mladim družinam ponuja stanovanja za 470.000 evrov

Zeleni gaj na Brdu, soseska Stanovanjskega sklada Republike Slovenije s 650 stanovanji. Po 12. juniju na trg prihaja novih 82 nepremičnin – vrstne hiše, dupleksi, atrijska stanovanja in stanovanja v tako imenovani vzorčni hiši, ki je delo štirih profesorjev na Fakulteti za arhitekturo. Cene pa od 140.000 evrov do skoraj 500.000 evrov. Stanovanjski sklad je gradil luksuz, eksperimentiral s pasivno gradnjo in posledično navil cene, namesto da bi sledil svojemu poslanstvu in gradil po dostopnih cenah, ki so jih mladi zmožni financirati, denimo kredit v višini 600 evrov mesečno, ostro mlad par, ki sta hkrati tudi arhitekta Srđan Nađ in Urška Podlogar Kos. Namesto tega bi za 460.000 evrov vredno stanovanje, kot sta Nađ in Podlogar Koseva za revijo Outsider izračunala, morali odšteti 1.500 evrov na mesec 30 let, z 20 odstotkov lastne udeležbe, kar je 92 tisoč evrov. Partnerja morata imeti ob tem vsaj 3600 evrov neto dohodka mesečno.

Direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec odgovarja, stanovanja so namenjena srednjemu in višjemu srednjemu sloju. Tistim torej, doda Remec, ki že imajo kakšno nepremičnino, da jo lahko prodajo, za preostanek pa se zadolžijo. Ostali pa, da lahko v prihodnjih dveh mesecih najamejo eno od 102 najemniških stanovanj, ki jih bo Sklad končal na Brdu.

Nepremičninski trg se po sedmih letih spet pregreva, cene rastejo v nebo. Najvišje pričakovano v Ljubljani in na Obali. V prestolnici ni več mogoče najti kvadratnega metra starega stanovanja pod 2.000 evri, cene novih pa od 2.500 evrov naprej, ki pa so redkost. Na primer, Belle vie Tivoli s 195 stanovanji, je bil od novogradenj najcenejši, pa je razprodan kljub temu, da ga bodo končali šele jeseni 2018. Ponudba ostalih od 3.500 evrov navzgor za kvadratni meter. Vsaj toliko, najverjetneje pa več, bo treba odšteti za luksuz v Tribuni, kjer po desetletju propadanja gradbene jame gradnjo začenjajo prav te dni.

Nepremičninski hit, vila bloki. Cene kvadratnega metra presegajo 4.000 evrov, stanovanja prodajajo tudi po 5.500 evrov. Za luksuzna stanovanja v butičnih vilah tako odštevajo od pol do milijona evrov!