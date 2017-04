Starša male Neže: Vrača se v Slovenijo kot deklica, ki je dokazala, da je zmožna nadaljnjega zdravljenja

"Hvala vsem, ki ste najino Nežo in celotno najino družino v teh mesecih podpirali in spremljali preko Facebooka. Vaša podpora in dobre misli so nama vlivale pogum, čeprav morda ni izgledalo tako, ker sva se bila prisiljena z Nežo umakniti, če sva ji želela dati možnost," sta sporočila Zala in Matej Arnolj.

Zapisala sta tudi, da se Neža ta teden vrača v domovino, "kot deklica, ki je dokazala, da je zmožna nadaljnjega zdravljenja". Nežin srček naj bi se po besedah staršev okrepil, izboljšalo pa naj bi se tudi njeno nevrološko stanje, ki da je obetavno. "Neža samostojno diha, samostojno opravlja vse funkcije, je po žlički, pije po kozarčku in se vsak dan bolj odziva na okolico. Zelo rada gleda risanke in je sladoled," so še zapisali v objavi na družbenem omrežju, ki so ji pripeli tudi Nežino fotografijo.

Po tem, ko so deklico odpustili iz bolnišnice v Padovi, sta se starša odločila, da ne bosta sporočila lokacije, kjer se po novem nahaja njuna hčerkica. Za nekaj časa se je tako družina umaknila od oči javnosti in nadaljevala boj za Nežino zdravje.

Zapleti z zdravljenjem v Ljubljani ...

Starši so Nežo na lastno odgovornost in lastne stroške v Padovo pripeljali konec novembra, saj ljubljanskim strokovnjakom niso več zaupali. Predstojnik italijanske klinike, Giovanni Stellin, je takrat dejal, da so se slovenski strokovnjaki pravilno odločili, in opomnil, da je zdravnik, ki je deklici vstavil mehansko srčno podporo, to storil v dobri veri, da dela najboljše za otroka.

Nežo, ki je bila prej popolnoma zdrav in živahen otrok, so zaradi popuščanja srca v ljubljansko bolnišnico sprejeli konec avgusta. Njeno stanje se je hitro slabšalo, že dva tedna po začetku zdravljenja ni mogla več samostojno dihati in priklopili so jo na zunajtelesni krvi obtok. 27. septembra je deklica doživela možgansko kap, zdravniki so se odločili za odklop in paliativno oskrbo. "Nam so rekli, da srček ne more delati več sam zase in da glavica nima več polja zavedanja in da bo otrok takoj umrl. Mi smo se takrat prišli vsi poslovit od nje," je povedala Nežina mama. "Do takrat v diagnozo nisva dvomila," je dodala. A dekličino srce je po odklopu celo kljub infekciji zdržalo in bije še danes.

Starša zato zdravnikom, ki so ves ta čas skrbeli zgolj za paliativno oskrbo malčice, ne pa tudi za zdravljenje, nista več zaupala in sta začela iskati možnosti za nadaljevanje zdravljenja v tujini.