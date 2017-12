Starši bi lahko za vrtec plačevali tudi do 40 evrov manj

Slovenski vrtci so drugi najdražji v Evropi. Dvig plač in sprostitev napredovanj za javne uslužbence pa se bosta poznali na položnicah, ki jih plačujejo starši. Že leta bi sicer marsikje po državi lahko starši mesečno za vrtec plačevali tudi do 40 evrov na otroka manj. Glavne besede pri obračunu cene nima vrtec, temveč občina. Šolsko ministrstvo pa takšno samovoljo občin in s tem visoke razlike v cenah sicer primerljivih vrtcev dopušča.