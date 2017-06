Starši vznemirjeni: so otroci na srčni kirurgiji varni?

Potem ko so strokovnemu direktorju Pediatrične klinike v Ljubljani Rajku Kendi vročili razrešitev s položaja in ko se je v javnosti začelo razpravljati o nepravilnostih na kirurgiji za najmlajše, se upravičeno sprašujemo, ali so otroci sploh v dobrih rokah.

Marija Pfeifer in Rajko Kenda ostajata vsak na svojem bregu. (Foto: POP TV)

Zapletati se je začelo zaradi zdravljenja 14-letnika, ki naj bi mu lečeči zdravnik, kardiolog Uroš Mazić, postavil napačno diagnozo. Napaka je bila za dečka usodna.

Strokovna direktorica UKC Ljubljana Marija Pfeifer je na novinarski konferenci včeraj dejala, da so odkrili 22 podobnih primerov neustreznega zdravljenja. Kenda ji ni ostal dolžan in navedel poročilo mlade zdravnice, ki je ugotavljala, da naj bi docent Samo Vesel in v.d. vodje oddelka za kardiologijo na Pediatrični kliniki, Tomaž Podnar, neustrezno zdravila še 20 otrok.

Oba strokovna direktorja sta se soočila v oddaji 24UR ZVEČER. Na vprašanje, ali so bili otroci neustrezno zdravljeni, je Pfeiferjeva dejala, da ne, Kenda pa je dodal, da smo lahko zaskrbljeni zaradi slabih odnosov na srčni kirurgiji. Direktorica UKC je nadaljevala, da je mlada zdravnica Ines Hribernik o teh nepravilnostih poročala, ko so bili zapleti z njeno zaposlitvijo in da sta zdravnika napisala odzivno poročilo, ki ga je kardiologinja na oddelku za odrasle označila kot korektno in dobro napisano. Ker ni našla zunanjih preiskovalcev, so zadevo predali zdravniški zbornici.

Kenda je ob tem opozoril, da je škoda, ko se o tem, še preden so znani končni zaključki, razpravlja v javnosti in so ljudje po nepotrebnem vznemirjeni.

Na smrt sprti zdravniki?

Dotaknila sta se tudi primera 14-letnika, ki je umrl septembra lani. Pfeiferjeva je dejal, da bi se ga morda dalo rešiti, Kenda pa je odgovoril, da zdravnika Mazića ne ščiti, ampak ščiti njegovo pravico do korektne obravnave.

''Vzročno-posledična analiza tega nesrečnega dogodka je pokazala, da je zdravnik A - vsi že vemo, da je bil to doktor Mazić, spregledal resnost te bolezni, med tem ko zdravnika B in C - vsi že vemo, da sta to docenta Vesel in profesor Podnar, pa ne. A ker imata slabe odnose z doktorjem A, nista opravila vsega, kar bi morala. To je pokazala analiza. Ker profesor Pfeiferjeva s tem ni bila zadovoljna, je odredila predsednici komisije, da ustrezno spremeni zaključke. Ker komisija tega ni storila, je imenovala novo komisijo. Dokler ni končana analiza, ne moremo govoriti o krivdi ne zdravnika A, ne B, ne C,'' je dejal Kenda v oddaji 24UR ZVEČER.

Pfeiferjeva je komentirala, da ni zahtevala sprememb zaključkov, ampak naj se uskladita zapisnik, ki je popisoval, kaj je kdo rekel in videl, in vzročno-posledično poročilo, saj se nista ujemala. Šlo bi za prilagajanje in ne popravljanje, je poudarila.

''Zadnji dan bolnika, ki je bil ključen, ni bil dobro pojasnjen, zato smo odredili še izredni interni nadzor, ki pa je odkril, kaj se je dogajalo,'' je nadaljevala.

Stvar je zdaj pred zdravniško zbornico, ki bo ugotavljalo, ali ''B in C zaradi sovraštva'' nista ukrepala, je dejal Kenda, Pfeiferjeva pa, da je to absurdno in neutemeljeno, saj da je že analiza pokazala, da sta druga dva zdravnika ukrepala, kolikor sta lahko, da sta obvestila kirurga, da otrok rabi operacijo, več pa kot nelečeča zdravnika ne moreta storiti.

Kdo bo zdaj odstopil?

Kenda z odstopom nima težav, če odstopita tudi Pfeiferjeva in generalni direktor UKC Ljubljana Andraž Kopač. Strokovna direktorica je odvrnila, da ju bo razrešil ustanovitelj, in se branila, da ji je že v enem letu uspelo rešiti več kot Kenda v osmih letih na položaju.

Ob koncu soočenja je zatrdila, da so otroci na pediatričnem oddelku kirurgije zagotovo varni.