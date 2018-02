FOTO in VIDEO: Šolniki ne bodo popustili - če jim vlada ne bo prisluhnila, se 14. marca obeta nova stavka

Na področju vzgoje in izobraževanja po podatkih Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) v več kot tisoč zavodih stavka več kot 40.000 zaposlenih. Zaprtih je 95 odstotkov šol. V šolah ni bilo pouka, za otroke je bilo zagotovljeno le varstvo, tudi v vrtcih, kjer so ponekod organizirali le dežurne enote, je bil program okrnjen. Stavka poteka v večini slovenskih javnih vrtcev ter osnovnih in srednjih šol, v dijaških domovih, glasbenih in višjih šolah.

Na Kongresnem trgu je potekal protestni shod, kjer se je po oceni sindikata zbralo okoli 20.000 ljudi. Iz različnih koncev države so se pripeljali z več kot 280 avtobusi, zato je bil v prestolnici tudi oviran promet.

''Do Dubaja se vas sliši,'' je zbranim dejal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj. Zahvalil se je staršem, saj so v šole in vrtce pripeljali manj kot 4000 otrok.

Velika slovenska podjetja zaradi stavke niso beležila večje odsotnosti zaposlenih z dela kot običajno.

''Vlada nas je v stavko dobesedno potisnila,'' je dejal. ''Branimo pravico do dobrega javnega izobraževalnega sistema, ki pa ga brez dobrega plačila ni,'' Štrukelj razume kritike staršev, a jim polaga na srce, da bi se slab izobraževalni sitem poznal na vseh ravneh v državi. ''Država našega dela ne ceni, plačuje nas slabo, manj kot druge,'' je poudaril Štrukelj. ''40.000 ljudi je v stavki zato, ker nas država plačuje slabše. Ne zahtevamo zase nič posebnega, ne želimo si privilegijev, ampak dajte za naše delo enako plačilo, ki ga narekuje zakon.''

"Zakaj je vzgojno in izobraževalno delo za 500 evrov manj vredno kot delo drugih z enako izobrazbo v drugih delih javnega sektorja? Če imamo enoten plačni sistem, kako je mogoče, da se povprečna plača v vzgoji in izobraževanju v zadnjih štirih letih giblje dvakrat ali celo trikrat počasneje kot v drugih delih javnega sektorja," je Štrukelj spraševal vlado.

Branimo pravico do dobrega javnega izobraževalnega sistema, ki pa ga brez dobrega plačila ni. Branimir Štrukelj

Ob tem je opozoril, da z nasprotovanjem razvrednotenja vzgojno-izobraževalnega dela, ki se v Sloveniji sistematično poglablja od leta 2012, branijo tudi pravico vseh do kakovostnega javnega izobraževanja, saj tega brez dobrega vrednotenja vzgoje in izobraževanja ni. "Ne pristajamo več, da je delo 47.000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju manj vredno zgolj zato, ker nas je veliko in se da na nas veliko privarčevati," je bil jasen glavni tajnik sindikata.

''Ali se gospodom in gospem v vladi sanja, kako odgovorno je naše delo?'' je vprašal. ''Je 700 evrov za pomočnika vzgojitelja elita?'' je navrgel kritikom.

''Ne pristajamo več, da je delo v izobraževanju manj vredno, samo zato ker nas je veliko in se da na nas veliko privarčevati,'' je dejal in dodal, da podpira tudi ostale sindikate pri stavki, a da je jasno, da so najbolj na udaru šolniki, zato je treba razlike popraviti takoj.

''Minister Boris Koprivnikar nam je očital, da nekaj mesecev pred volitvami izsiljujemo višje plače. Stavka ni izsiljevanje, je ustavna pravica. Zadnja tri leta od peticije, ki smo jo podpisali februarja 2015, se stvari le še poslabšujejo. Kaj nam je preostalo drugega, kot stavka,'' je poudaril Štrukelj. Izpostavil je tudi delavce v šolstvu, ki prejemajo minimalno plačo. ''Nasprotovali bomo temu, da ob visoki gospodarski rasti, čistilkam vlada namerava plačati najnižji možni regres. To ni prav in ni pravično. 1200 evrov regresa zahtevamo za vse najnižje plačane,'' je povedal in požel velik aplavz.

''Če vlada v naslednjih treh tednih na pogajanjih ne bo pripravljena odpraviti zaostankov pri vrednotenju vzgojno-izobraževalnega dela od vrtcev do univerz, če ne bo pripravljena ovrednoti razredniškega dela s posebnim delovnim mestom, če ne bo pristala na 1200 evrov regresa za delavce z minimalno plačo, bo 14. marca spet splošna stavka,'' je napovedal Štrukelj. Nato se bo stavka le še stopnjevala do konca šolskega leta. Predlog so glasno podprli vsi zbrani na Kongresnem trgu.

Množica na Kongresnem trgu. (Foto: Damjan Žibert)

'Naše delo je zahtevno in odgovorno'

Predsednica glavnega odbora sindikata Jelka Velički je na shodu na Kongresnem trgu poudarila, da vladi ne bodo popustili. ''Vredni smo, da je naše zahtevno in odgovorno delo tudi primerno plačano,'' je poudarila.

Veličkijeva je opozorila na razredništvo, za kar naj bi učitelji dobili manj kot dva evra na mesec. ''Slovenski učitelji smo plačani slabše kot kolegi v državah OECD,'' je dejala in se vprašala, če ima vlada slabši odnos, ker v šolstvu prevladujejo ženske. ''Danes nas je tu veliko, kar dokazuje, da imamo pogum in voljo. Vladi sporočamo, da nam je dovolj. Spoštujemo svoj poklic in ga opravljamo z vso odgovornostjo. Z znanjem pomagamo generacijam mladih na poti k odraščanju in zrelosti. Vse to počnemo z upanjem, da bodo ti mladi pisali boljše zakone, ki bodo pravični in enaki za vse,'' je dejala v nagovoru.

Christine Blower, predsednica evropskega učiteljskega sindikata ETUCE, je v nagovoru pohvalila slovenski šolski sistem in okrcala vlado, da ne nameni dovolj sredstev. ''Izobraževanje ima ceno, a ta cena je vložek v mlade generacije,'' je dejala.

Stavkajo tudi v večini srednjih šol, je poudaril Jože Brezavšček, predsednik Sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domov. Dejal je, da odlično izobraženost slovenskih mladostnikov bolje cenijo v tujini kot gospodarstveniki na domači grudi. ''Zahtevamo ustrezno ovrednotenje dela razrednikov. Zahtevamo višji regres za delavce z najnižjimi plačami. Od svojih zahtev ne odstopamo, če bo potrebno, se bomo zbrali v še večjem številu,'' je povedal in požel navdušenje množice.

"Ko učitelj, razrednik ali svetovalni delavec pomaga mladostniku razrešiti njegove težave, nemalokrat reši življenje," je o pomenu njihovega dela med drugim povedal Brezavšček. Delamo dobro, je poudaril tudi on in opozoril, da v srednjih šolah izobražujejo za 400 poklicev, ki jih ta družba potrebuje. Rezultati njihovega kakovostnega dela pa se odražajo tudi skozi rezultate srednješolcev pri uglednih mednarodnih raziskavah znanja, v zadnji raziskavi TIMSS so bili denimo slovenski gimnazijci v fiziki celo najboljši od vseh sodelujočih držav.

Predsednica sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami Jelka Horvat je opozorila na zahtevno delo z otroki s posebnimi potrebami. "Radi imamo svoje delo. Ni nam težko storiti več in ostati dlje, ker nam napredek naših učencev prinaša zadovoljstvo. A družbe ne moremo meriti le po tem, kakšen odnos imamo do najranljivejše skupine oseb, ampak tudi po tem, kako družba meri nas,'' je dejala in poudarila, da prav zato zahtevajo ustrezno plačilo.

Da delajo z občutljivo populacijo, imajo vedno več nalog, projektov in obveznosti, opozarjajo tudi zaposleni v vrtcih. Podatek, da se je 95 odstotkov vrtcev izreklo za stavko, po besedah predsednice sindikalne konference predšolske vzgoje Marjane Kolar govori o tem, da s plačilom, ki ga dobijo za opravljeno delo, niso zadovoljni.

Prav tako je nezadovoljstvo izrazil predsednik sindikalne konference visokega šolstva in znanosti Danilo Korže. Želijo, da bi bile njihove plače primerljive s plačami zdravnikov specialistov. In čeprav bi moralo biti razmerje po aneksu h kolektivni pogodbi iz leta 2012 v plačah med visokošolskim učiteljem - docentom in zdravnikom specialistom začetnikom 1:1, ocenjujejo, da za tem dogovorom v višini plač zaostajajo za 20 do 40 odstotkov.

Podporo in solidarnost stavkajočim je na shodu izrekla predsednica evropskega dela Izobraževalne internacionale, globalnega združenja izobraževalcev (ETUCE) Christine Blower. Izpostavila je, da izobraževanje predstavlja strošek, a je hkrati tudi investicija v "naše otroke in prihodnost naše družbe". Z udeležbo na shodu ali pismi podpore so stavkajoče podprli še številni sindikati in stanovske organizacije iz drugih držav. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je zbranim na shodu priskrbel čaj.

Predstavnik mladih učiteljev Rok Lipnik, učitelj matematike na Gimnaziji Celje – Center, je glede dodatka za razredništvo dejal, da prejme 1,75 evra na mesec, zato je po njegovem skrajni čas, da se to delo ustrezno ovrednosti. ''Pridite z nami v razred in si ustvarite jasno sliko, kako je s tem,'' je pozval vladajoče. ''Pričakujem, da nas je vlada danes slišala in nas bo pošteno plačala,'' je zaključil.

Danilo Korže, predsednik Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti pri Svizu, je dejal, da bi bili tudi oni - visokošolski učitelji - ''radi plačani kot drugi primerljivi poklici v javnem sektorju, kot so to zdravniki specialisti''.

Šolniki so se po besedah sindikata v Ljubljano na shod pripeljali z več kot 280 avtobusi. (Foto: 24ur.com)

Za varstvo je poskrbljeno, a otroci večinoma niso šli v šolo

Kljub izmenjavi sporočil v preteklih dneh med sindikatom in pristojnim ministrstvom o tem, kaj so učitelji v šolah v času stavke dolžni zagotoviti in česa ne, so v Svizu zatrdili, da bodo poskrbeli za varstvo tistih otrok, ki jih bodo starši kljub stavki pripeljali v šolo. A očitno so se starši večinoma dobro znašli.

V radovljiško osnovno šolo kljub zagotovljenemu varstvu v času današnje stavke učiteljev ni prišel nihče od otrok. Predsednik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije v Osnovni šoli A. T. Linharta Radovljica Frenk Lukan je pojasnil, da so starše predhodno pisno obvestili o stavki in jim dali možnost, da otroke kljub temu pripeljejo v šolo, saj so zanje organizirali varstvo.

Vendar so se, kot je dejal, starši očitno prilagodili stavki, saj v šolo, ki ima skupaj z dvema podružnicama 934 otrok, danes ni prišel nihče od otrok. V Mošnjah so sicer glede na napovedi staršev pričakovali tri otroke, vendar tudi teh ni bilo. Je pa občina Radovljica pripravila športne aktivnosti za otroke. V Športnem društvu Partizan Kamna Gorica so se namreč odločili za izredno obratovanje vlečnice. Tudi drsališče v Športnem parku Radovljica je danes izjemoma že dopoldne odprlo vrata za prosto rekreacijo.

V radovljiški osnovni šoli je zaposlenih 120 učiteljev, nekaj jih je na bolniški, ostali pa, z izjemo enega, stavkajo. Ne stavkajo pa nekateri drugi zaposleni v šoli.

Tudi v Vrtcu Bled se je danes večina odločila za stavko. Kot je povedala predstavnica sindikata Katarina Jakopič Branc, se za stavko ni odločilo predvsem tehnično osebje, čistilke in kuharice, pa tudi nekaj vzgojiteljic se je odločilo, da bo delalo, zato da lahko druge stavkajo.

Kljub stavki namreč zagotavljajo varstvo otrok. "Otroci ne smejo biti ogroženi. Oni niso krivi, da naše zahteve niso izpolnjene in nismo plačani tako, kot bi morali biti," je izpostavila Jakopič Brančeva.

Od 325 otrok jih je sicer danes v vrtec na Bledu prišlo le okoli 15, enota na Bohinjski Beli pa je zaprta. Kot so povedale vzgojiteljice, jim je v minulih dneh že več staršev izreklo podporo. Tudi to, da otrok niso pripeljali v vrtec, vzgojiteljice razumejo kot podporo stavki oziroma njihovim prizadevanjem.

Nekateri pa so otroke v vrtec vseeno pripeljali. Tudi ti so večinoma dejali, da sicer stavko podpirajo, vendar nimajo druge možnosti varstva. Kot je zagotovila Jakopič Brančeva, bodo v vrtcu za vse otroke lepo poskrbeli, kurikuluma sicer ne izvajajo, se pa otroci več igrajo in se skozi igro seveda tudi učijo.

Tako Jakopič Brančeva kot Lukan sta v razlogih za stavko izpostavila, da sta poklica vzgojitelja oziroma učitelja glede na zahtevano stopnjo izobrazbe in zlasti glede na odgovornost preslabo vrednotena ter da so plačna nesorazmerja v primerjavi z nekaterimi drugimi poklici prevelika.

V OŠ Koper prišla le dva učenca

Na Osnovno šolo Koper, kjer stavka več kot 90 odstotkov učiteljev, sta danes prišla le dva drugošolca, za katera so poskrbeli. V izolski Osnovni šoli Livade, kjer so se vsi učitelji pridružili stavki, pa danes niso pričakali nobenega otroka.

Nekaj učiteljev in nekaj tehničnega in administrativnega osebja se je odločilo, da so danes vseeno opravljali delo, je pojasnil ravnatelj OŠ Koper Anton Baloh. Šest zaposlenih strokovnih delavcev je tako tudi danes opravljalo svoje naloge, vključno s skrbjo za otroke, ki bi danes prišli na šolo. Po Balohovih besedah so danes sicer sprejeli le dva drugošolca, ki so ju starši pripeljali, ker doma nista imela varstva.

Ob tem v koprski šoli danes dela kar nekaj tehničnega osebja in osebja v kuhinji, ki sicer podpirajo samo stavko in stavkovne zahteve, a jim že en neplačan dan pomeni veliko in si izostanka najbrž tudi ne morejo privoščiti, je še navedel Baloh.

Na Osnovni šoli Livade v Izoli so se vsi učitelji in tehnično-administrativni delavci pridružili stavki. Po jutranjem sestanku se bo skupina z avtobusom odpravila na shod v Ljubljano, nekaj zaposlenih pa je ostalo na šoli, saj predstavljajo t. i. stavkovne straže, je navedla ravnateljica Maja Cetin. Od staršev so prejeli nekaj vprašanj, zlasti glede tega, ali naj otroke danes pošiljajo v šolo, vendar nazadnje ni prišel noben otrok, je še pojasnila Cetinova.

''Vladi milijoni, vrtcem kisli bomboni,'' se glasi le en od transparentov. (Foto: Damjan Žibert)

V Murski Soboti vrtci odprti, pomoč staršem ponudil dvorec Rakičan

Po prvih podatkih je tudi v Pomurju velika večina otrok ostala doma, v vrtcih pa jih je le peščica. Vseh osem enot Vrtca Murska Sobota, v katerih je 720 otrok, je danes odprtih kot običajno, saj so zaposleni stavkali že 24. januarja. V Vrtcu Murska Sobota je zaposlenih 150 delavcev, v Sindikatu vzgoje, izobraževanja znanosti in Kulture Slovenije (Sviz) jih je okoli 30. Tudi slednji danes ne stavkajo, ker so se pridružili večini sodelavcev na prejšnji stavki. Kot je povedala ravnateljica vrtca Bernardka Marič, pa so štirje člani Sviza odšli na protest v Ljubljano.

V bližnjem Raziskovalno-izobraževalnem središču v dvorcu Rakičan pa so danes ponudili možnost varstva vsem otrokom iz Pomurja. Aktivnosti so brezplačne, vključno z okrepčilom, kosilo pa stane štiri evre.

Na univerzah ne stavkajo

V peščici zavodov, kjer so stavkali že 24. januarja v sklopu stavke v različnih dejavnostih javnega sektorja, pa stavke danes ni. Stavke denimo niso izglasovali na univerzah, kjer so, kot so sporočili z Visokošolskega sindikata Slovenije, solidarni s stavkajočimi, vendar vidijo konceptualne razlike med zahtevami Sviza in njihovega sindikata. Je pa Sviz zaposlene na univerzi povabil na shod, so dodali. ''Hegemonijo večjih poklicnih skupin nad manjšimi in v škodo manjših zavračamo,'' so zapisali.

''Ker smo v visokem šolstvu tudi sami izobraževalci učiteljev, se jasno zavedamo podcenjenosti tega poklica in si želimo, da bi se njegov položaj izboljšal. Obenem pa na moremo spregledati, da je že trenutno visokošolski lektor ali asistent, ki izobražuje bodoče učitelje, v veliki večini primerov plačan bistveno slabše kot učitelj v osnovni šoli. Da bi se to nesorazmerje še poglabljalo, namesto da se odpravi, se nam ne zdi sprejemljivo,'' so sporočili iz Visokošolskega sindikata.