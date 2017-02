Ste med tistimi, ki bi odvisnikom ukinili pomoč? V letu dni bi okužbe s hepatitisom in HIV poletele v nebo

Damir Škrinjar iz javnega zavoda Socio razloži, da ima vsak uporabnik nedovoljenih drog potlačena čustva v sebi, ima travme iz otroštva. Odvisnost pa je oblika samozdravljenja. "Ko sem se ga zadel, mi je bilo vseeno, da sem prišel domov in sta se stara dva drla, tepla in so flaše letele ..."

Odvisnost je ozdravljiva. V Sloveniji imamo na voljo 40 različnih programov. Nizkopražni omejujejo škodo, za visokopražne je pogoj abstinenca. A Slovenija ima problem. Mladi in pa stari heroinski odvisniki se v te programe ne vključujejo. Ostajajo na ulici. S steklenico in iglo v roki. Oboje odvržejo kamorkoli. "Droge delujejo na sprednji čelni reženj, nimaš presoje, kaj je prav in kaj narobe," dejanja opravičuje odvisnik. "Ostanejo jim le še plazilski možgani - jesti, spati, droga - to je začaran krog iz katerega se je težko izviti," pripovedujejo strokovnjaki.

Trejina odvisnikov se uspe rešiti iz pekla, tretjina jih nikoli ne odneha uživati prepovedane droge, trejina pa se vrti v začaranem krogu odvisnosti in abstinenc. In tem bi bilo treba bolj aktivno pomagati. Morda se nekatei sprašujete - zakaj sploh pomagati, sami so si krivi, škoda denarja zanje ... A to so z varčevanjem storili Grki. Ukinili so vso pomoč odvisnikom. Posledice: "V letu dni so pridelali 600 okužb z virusom HIV," opozarja dr. Milan Krek, torej se je 600 novih ljudi okužilo z virosom.

V Sloveniji pa se lahko pohvalimo, da med odvisniki praktično ni okuženih z virusom HIV. Tudi zato, ker jim država brezplačno razdeli pol milijona sterilnih igel na leto. Korak proti manjši smrtnost in obolevnost med odvniski (s hepatitisom C je okužena več kot tretjina) bi Slovenija storila tudi z uvedbo varnih sob za injiciranje. Manj bi bilo tudi odvrženih igel in posledično manj strahu državljanov pred morebitno okužbo z odvrženim visoko kužnim priborom. Zahodnoevropske države poznajo varne sobe že 20 let. V Evropi jih je skoraj 100.

A kot boste videli nocoj v drugem delu Inšpektorja o odvrženih narkomanskih iglah, je pri nas vse preveč ovir in pomislekov, zato se odprtje vleče že desetletje. "A enkrat bomo to morali storiti, morda čakamo, da bo škoda dovolj velika," pravi eden izmed naših sogovornikov.