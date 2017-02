Imate dovolj sivih dni? Ne skrbite, prihodnji teden nas čaka precej sonca in temperature okoli 10 stopinj

Ste tudi vi že siti sivine, ki nas obdaja? Ne skrbite, kmalu bo vse drugače. Vremenoslovci namreč napovedujejo, da bo sivo vreme vztrajalo samo še v ponedeljek, od torka pa bo precej sonca, temperature ob popoldnevih se bodo povzpele do 10 stopinj Celzija.

Jutri bo večinoma oblačno, popoldne in zvečer se bo postopno zjasnilo. Burja na Primorskem se bo popoldne nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od –3 do 3, ob morju 5, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Arso).

V torek in sredo bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Do petka bodo naši krajih pod vplivom območja visokega zračnega tlaka. Ob koncu tedna bo k nam z jugozahodnikom začel dotekati bolj vlažen zrak.

Precej sončno in toplo bo, po nekaterih kotlinah se bo zjutraj in dopoldne zadrževala megla. Od sobote pa bo predvidoma predvsem v zahodnih krajih spet več oblačnosti.

Previdnost na cestah še vedno velja

Prometnoinformacijski center še vedno opozarja, da zaradi nizkih temperatur, predvsem v nočnem času, na posameznih odsekih cest obstaja nevarnost poledice.

