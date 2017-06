Ste prejeli klic s številk +881 ali +882? Nikar ne odgovarjajte in ne kličite nazaj

Tudi v našem uredništvu smo prejeli klic iz ene od teh številk. (Foto: 24ur.com)

Podjetje A1, bivši Simobil, je na Facebooku objavilo sporočilo, namenjeno uporabnikom, v katerem jih opozarja, naj bodo pozorni na morebitne prejete telefonske klice z nenavadnih številk, ki se začnejo s +881 in +882.

"Uporabnikom svetujemo, da se ne odzivajo na klice iz številk +881 in +882 in ne kličejo nazaj v primeru neodgovorjenega klica. Gre namreč za poskus zlorabe, saj se v primeru povratnega klica zaračuna klic v satelitsko omrežje," so zapisali.

Dodatna previdnost pri klicih in sporočilih iz tujih številk ni nikoli odveč, so še opozorili.

Med komentarji pod objavo zapisa so uporabniki operaterja spraševali, zakaj tovrstnih klicev enostavno ne preprečijo, a so jim odgovorili, da jih je zelo težko ujeti.

"Te telefonske številke blokiramo redno, vendar pa se spreminjajo sproti in jih je težko vse uloviti. Se trudimo, da je tega čim manj, ampak vedno najdejo nove poti. Zato redno tudi opozarjamo uporabnike, naj bodo pozorni," so še zapisali.