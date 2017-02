Ste že bili 'žrtev' naključne prijaznosti? Z akcijo upajo, da bo prijaznost nekoč postala navada

Majhno in preprosto presenečenje za poštarja. Zakaj pa ne?! (Foto: Humanitarček)

V društvu Humanitarček, ki je znan predvsem po nesebični pomoči brezdomcem na Štajerskem, opozarjajo na njihov nov projekt. "So vas v zadnjem času pričakala prijazna sporočila neznancev ali celo drobne pozornosti? Najverjetneje ste 'žrtev' podpornikov akcije Naključna prijaznost, ki je v zadnjega pol leta zajela Slovenijo in ima že več kot 1500 registriranih podpornikov," sporočajo člani društva Humanitarček. Projekt sicer ni nov, saj se je vse skupaj začelo junija lani na pobudo predsednice društva Ninne Kozorog.

Ideja projekta je preprosta, pravijo v društvu. Z akcijo želijo spodbuditi ljudi, da z majhnimi dejanji nepričakovano polepšajo dan tujcem, prijateljem, znancem in drugim. Akcije so preproste, omejitev pa pravzaprav ni, pravi Kozorogova. Gre za preprosta in vsakodnevna dejanja. Tako lahko podate naprej listek za parkirnino, če ga ne potrebujete več, plačajte kavo mamici z dvema otrokoma na koncu dolge vrste, brezdomcu kupite sendvič ali podarite dežnik nekomu, ki ga potrebuje.

Humanitarček tudi izdaja posebne kartice, ki jih ob dejanju naključne prijaznosti lahko priložimo in z njimi spodbudimo prejemnika prijaznosti, da stori podobno dejanje. "Akcija se je v zadnjega pol leta razširila po vsej Sloveniji. Še posebej smo veseli, da se nam je uspelo razširiti tudi preko naših meja, in sicer na Madžarsko," pravi Kozorogova. Trenutno je aktiviranih približno 750 posameznikov in v obtoku je nekaj več kot 5000 kartic naključne prijaznosti. Projektu pa so se pridružile tudi osnovne šole ter nekatera podjetja.

Ko biti prijazen postane navada

V Galeriji kreativnih v Gosposki ulici v Mariboru so postavili posebno 'točko prijaznosti', kjer lahko prevzamete brezplačne kartice projekta v zameno za nasmeh ali dobro misel. Tajnica društva Maja Kos je povedala, da v društvu upajo, da bo projekt zaživel do te mere, da bodo takšna dejanja prišla ljudem v navado. Tako v letu 2017 pripravljajo tudi nekaj razstav na to temo. "V ospredje bomo postavljali človeška, mala dejanja, ki nas ne stanejo skoraj nič, a dajejo veliko," dodaja članica društva Kaja Rukav.