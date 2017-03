Ste že naredili svojo barčico? Na večer pred gregorjevim jih bodo spet spuščali po potokih

Na predvečer bodo "Gregorčke" spuščali po Gradaščici v Ljubljani in po tržaški Bistrici v Tržiču. (Foto: Damjan Žibert)

Ljudsko izročilo v delu leta, ko se dnevi daljšajo in se približuje pomladansko enakonočje, pozna številne šege, ki napovedujejo prihod pomladi. Med takšnimi je spuščanje barčic na predvečer godu sv. Gregorja. V krajih z obrtniško dediščino bodo otroci tako danes po rekah spuščali barčice in spomnili, da ne bo treba več delati pri luči.

V nekaterih obrtniških in delavskih krajih na Gorenjskem so pred 2. svetovno vojno dejali, da sveti Gregor "luč v vodo vrže". To je pomenilo, da po godu sv. Gregorja, 12. marcu, lahko dlje časa delajo pri dnevni svetlobi. Med svetovnima vojnama in v 2. polovici 20. stoletja so šego na pobudo šol prevzeli otroci in po vodi začeli spuščati lesena ali papirna plovila z gorečimi svečami.

Spuščanje gregorčkov na Gradaščici (Foto: Damjan Žibert)

Etnolog v Tržiškem muzeju Bojan Knific opozarja, da podobne šege poznajo tudi drugod po Evropi, denimo v Avstriji, Nemčiji, Švici in Franciji. Izpostavil je šego v Železni Kapli na avstrijskem Koroškem, kjer luč po vodi spustijo na predvečer svečnice, ki je 2. februarja. Otroci izdelajo makete cerkvic, v njih prižgejo luč in jo spustijo po reki Beli.

V Železni Kapli sicer pravijo, da spuščajo luč po vodi z namenom, da bi preprečili morebitno ponovno poplavo, ki se je nekoč v preteklosti že zgodila. "Toda v resnici ima ta šega bolj globoke korenine, ki segajo v predkrščanski čas," je opozoril Knific, ki je avtor pred dnevi predstavljene knjige Gregorjevo - Ko gre luč v vodo in se prične pomlad.

Po njegovih besedah so ljudje v času pred krščanstvom "ob prelomnih trenutkih leta izvajali določena obredja z namenom, da bi preprečili kaos in vzpostavili red".

"Gregorčke" bodo med drugim spuščali v Tržiču in Ljubljani

Dogodki na predvečer gregorjevega se bodo sicer vrstili po vsej državi, večinoma v obrtniških in delavskih krajih, a najbolj obiskana bosta gotovo tudi letos dogodka v Ljubljani in Tržiču.

V Tržiču bodo danes popoldne v Kurnikovi hiši najprej pripravili ustvarjalno delavnico, na kateri bodo izdelovali gregorčke, kot imenujejo barčice za gregorjevo. Proti koncu svetlega dela dneva bo sprevod z baklami v spremstvu pihalnega orkestra Tržič krenil do nabrežja Tržiške Bistrice, kjer bodo gregorčke spustili v vodo.

Luč bodo vrgli v vodo tudi v Kropi na tamkajšnjem bajerju nekdanje spodnje fužine in v Železnikih, kjer bodo prihod pomladi praznovali pred Plnado.

Spuščanje gregorčkov (Foto: Damjan Žibert)

Tako kot v Tržiču bodo tudi v pristavi gradu Strmol popoldne najprej pripravili delavnice z izdelovanjem barčic, potem pa jih bodo spustili po tamkajšnjem jezercu.

Prav tako bodo pozdrav pomladi z gregorčki pripravili v Trnovem v Ljubljani. Po Gradaščici bodo spustili gregorčke, ki jih bodo pred tem izdelali na delavnici v Slovenskem etnografskem muzeju ali pa so jih že izdelali v Botaničnem vrtu in po številnih šolah in vrtcih.

Tudi kovaška kraja Kropa in Kamna Gorica sta ohranila pristno kovaško šego na predvečer gregorjevega. Lučke, ki jih vržejo v vodo, so pravzaprav hišice, cerkvice, fužinice, kozolci in tudi prave umetniške stvaritve iz papirja, kartona, lesa. V Kropi otroci spuščajo barčice na Bajerju nekdanje spodnje fužine. V Kamni Gorici pa jih spuščajo po enem od številnih vodnih kanalov v središču vasi.