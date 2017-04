Ste že našli 'jumbo' plakat z imenom vašega otroka?

Avtor knjige Iztok Melanšek, sicer avtor besedil skupine Tabu, s svojo Izo. Bo Iza Rock zvezda?

Otroška knjiga z naslovom ”Ko bo vaš malček velik …” je unikatna, pripravljena in natisnjena za vsakega malčka posebej. V njej namreč vi določite ime in spol malčka, izgled in ime njegove mamice ter sami izberete 10 zgodb o poklicih, ki jih boste vključili v knjigo. Torej … kaj bo vaš malček? Bo predsenik? Bo kuhar? Bo rock zvezda ali pa baletnik? Knjigo lahko že danes po znižani ceni naročite na www.malijunaki.si .

Urška Pavčnik, urednica portala Oopsi.si, pravi, da je ob vsaki zgodbici v knjigi potočila solzo.

Tudi Urška Pavčnik, urednica portala Oopsi.si, je našla ”jumbo” plakat za svojega Jaka. O knjigi, ki jo je že prejela na dom, pa pravi: ”Knjigica prebrana ... Kaj naj rečem? Tako vrhunska, da je že prav brezveze. Res, tole je za mamice noro darilo in čist ob vsaki zgodbici sem jokala! Sej veste, kaj pomeni, če mamico spraviš v jok, kajne ne?”

Tudi Borut ima svoj ”jumbo” plakat. Le kaj bo, ko bo velik? Bo predsednik?

Novi knjigici sta svojima Brini in Boru podarila tudi Grega Skočir, pevec skupine Big foot mama in njegova partnerka Polona Kalan. ”Nad knjigico smo navdušeni in sploh nad samo idejo o tem, da se naši otroci prelevijo v glavne junake. Všeč mi je besedilo, ki je napisano v rimah in ilustracije so izjemne. Poučno in zabavno, saj skozi zgodbo spoznajo kopico zanimivih poklicev. Odlično darilo!”

Tudi Grega Skočir, pevec skupine Big Foot Mama, se ni mogel upreti novi otroški knjigi.

Knjigo je v prvih nekaj dneh prejelo več kot 1000 malčkov, zaradi izjemnega zanimanja v Sloveniji, pa bo v okviru založbe personaliziranih otroških knjig Mali junaki maja izšla tudi v Nemčiji, Avstriji, Švici in Italiji.

Tudi Maja Plohl, skrbna mamica, ki nas razvaja s spletno stranjo Bombazek.si, je našla “jumbo” plakat za svojo Mašo.

“Sanjarimo lahko tudi, ko smo malce starejši,” pravi Eva, pevka skupine Tabu.

