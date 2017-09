Ste že prisegli, da boste skrbeli za varnost na cesti? Vsak dan!

Ob količini prometnih nesreč in vozniški (ne)kulturi je misel, da bi imeli na ravni celotne Evrope dan brez smrtnih žrtev na cestah najverjetneje utopična. V Evropi namreč vsak dan na cestah umre 70 oseb. Morda pa bomo dan brez smrtnih žrtev le dočakali, če bomo začeli vsak pri sebi in za volan sedli trezni, zbrani in pokazali, da premoremo odgovorno in previdno vožnjo.

Edward za dan brez smrtnih žrtev na cestah

Že lani jeseni, ko je bil projekt Edward prvič organiziran, je doživel velik uspeh. (Foto: iStock)

Ob današnjem evropskem dnevu brez smrtnih žrtev na cestah poteka projekt EDWARD, s katerim policija, agencija za varnost prometa, ministrstvo za infrastrukturo in Dars pozivajo k znatnemu in trajnostnemu znižanju števila smrtnih žrtev in hujših poškodb na cestah. Projekt je del evropskega tedna mobilnosti med 16. in 22. septembrom.

Lani na ta dan na cestah umrlo 43 oseb

Sodelujoči v projektu EDWARD (European Day without a Road Death), ki ga drugo leto zapored organizira Evropska mreža prometnih policij - Tispol, si bodo prizadevali, da danes na cestah po Evropi ne bo nobene smrtne žrtve.

Že lani jeseni, ko je bil projekt prvič organiziran, je doživel velik uspeh. Več kot 103.000 organizacij in posameznikov je na Tispolovi spletni strani podpisalo prisego za varnost na cesti in več kot 80 prometno-varnostnih akcij je bilo organiziranih po vsej Evropi, vključno z aktivnostmi za večjo ozaveščenost, delavnicami, konferencami in natečaji v številnih šolah in delovnih organizacijah, podjetjih. Kampanji, ki sta potekali na družabnih omrežjih (#ProjectEDWARD, #seatbeltselfie), pa sta dosegli več kot 19 milijonov posameznikov.

Tudi statistični podatki Tispola kažejo, da je bil projekt uspešen. Na ta dan lani je na cestah 31 evropskih držav umrlo 43 ljudi, na isti dan leta 2015 je bilo smrtnih žrtev 70. Lani na ta dan v kar 19 državah, ki so sodelovale v akciji, ni bilo smrtnih žrtev. V sedmih državah se je lani število umrlih v prometnih nesrečah zmanjšalo v primerjavi z letom 2015, v treh državah pa je bilo smrtnih žrtev več.

Poostren nadzor na naših cestah

Policija voznike poziva, naj se s previdno in odgovorno vožnjo tudi sami pridružijo prizadevanjem za varnejše evropske ceste. Ob tej priložnosti pa bo potekal tudi nadzor prometa, ki ga bodo izvajali policisti in inšpektorji, pri nadzoru pa bodo sodelovali tudi predstavniki inšpekcijskih služb evropskih držav.

Več nesreč zaradi nepozornosti oziroma uporabe različnih naprav

Na Darsu pa opozarjajo, da so prometne nesreče pogostejše ob lepem vremenu, saj so takrat hitrosti previsoke, pozornost pa manjša. Po podatkih iz zadnjih raziskav agencije za varnost prometa se število nesreč povečuje predvsem zaradi nepozornosti oz. uporabe mobilnih telefonov, tablic in gledanja televizije med vožnjo. Kar tri četrtine voznikov naj bi tako med vožnjo uporabljalo telefon. Večina uporabnikov telefona med vožnjo je mladih, veliko pa jih je tudi med vozniki srednje starosti, ki napravo uporabljajo predvsem v poslovne namene.

Na Darsu še navajajo, da avtoceste in hitre ceste, na katerih se promet letno povečuje za okoli pet odstotkov, redno pregledujejo, nadzirajo, vzdržujejo in obnavljajo. Novi odseki so zgrajeni po najnovejših varnostnih standardih, vendar ugotavljajo, da je vzrok nesreč večinoma na strani voznikov.

Zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo, kolesarjenjem ali hojo se povečuje tveganje za nastanek prometne nesreče. (Foto: Thinkstock)

AMZS in FIA s kampanjo #BrezMobilca

Ob Evropskem tednu mobilnosti pa je mednarodna avtomobilistična zveza FIA začela z ozaveščevalno kampanjo #ParkYourPhone, ki se ji s sloganom #BrezMobilca pridružuje tudi Avto-moto zveza Slovenije (AMZS). Z njo želi FIA v sodelovanju s številnimi avto-moto klubi, ki sodelujejo pri aktivnostih, opozoriti, da lahko na cesti že zgolj trenutek nepazljivosti zaradi uporabe mobilnih telefonov pomeni razliko med življenjem in smrtjo.

