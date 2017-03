Stephen Casiraghi spet v rokah policistov

Stephen Casiraghi. (Foto: POP TV)

Nevarna vožnja in upiranje postopku na območju PU Ljubljana naj bi bila kriva, da se je star znanec policije Stephen Casiraghi spet znašel v rokah policije. Po neuradnih podatkih ga zdaj zaradi tega početja čaka srečanje s preiskovalnim sodnikom.

Nedavno odkorakal z Doba

Casiraghi je še do nedavnega je na Dobu zaradi različnih kaznivih dejanj, od ugrabitve, spolnega izživljanja in napada na fotoreporterja do poskusa ropa in poskusa napada na paznika, prestajal enotno kazen 22 let in 11 mesecev zapora, ki bi se mu iztekla avgusta 2019.

Med drugim je bil leta 2010 obsojen na 17 let in osem mesecev zapora zaradi ugrabitve in spolnega izživljanja nad avtoštoparko, kar je zagrešil takoj za tem, ko so ga predčasno izpustili s prestajanja 11-mesečne kazni po napadu na fotoreporterja Dela in Slovenskih novic.

Leta 2011 so ga obsodili še na 14 mesecev zapora zaradi poskusa napada na paznika v ljubljanskih zaporih na Povšetovi. Nato je dobil še pol leta zapora zaradi napada na pravosodnega policista in uničenja kopalnice v zaporu na Dobu.

Vseeno je pred kratkim, 9. marca, odkorakal iz zapora, ker je Vrhovno sodišče potrdilo očitke obrambe, da naj bi sodišče prve stopnje nezakonito združevalo Casiraghijeve kazni, in pri tem upoštevalo novejšo različico kazenskega zakonika, ne pa tiste, ki je veljala v času njegovega zadnjega kaznivega dejanja.