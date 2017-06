Številne inšpekcijske službe se še vedno ukvarjajo s Kemisom, podjetje že prejema prve odškodninske zahtevke

V Kemisu in okolici še vedno potekajo inšpekcijski nadzori. (Foto: Miro Majcen)

Danes se je na svoji prvi redni seji sestala Medresorska delovna skupina za usklajevanje aktivnosti, povezanih s posledicami požara v podjetju Kemis. Sejo je vodil Srečko Šestan. Na njej so opredelili aktivnosti, ki jih bo delovna skupina izvajala, se seznanili z dosedanjimi aktivnostmi pristojnih institucij in se dogovorili o nekaterih novih ukrepih.

Med drugim so se dogovorili, da bo v naslednjem tednu v občini Vrhnika vzpostavljena informativna pisarna. Vsem lokalnim prebivalcem bosta na voljo strokovnjaka s področja varovanja zdravja in s področja varstva rastlin, ki bosta osebno odgovarjala na vprašanja prebivalcev. "Prav tako bosta v naslednjem tednu oblikovani dve “mobilni” ekipi, ki jih bodo sestavljali strokovnjak s področja varovanja zdravja in strokovnjak s področja varstva rastlin ter pripadnik Civilne zaščite, ki bodo obiskali prebivalce na območju Vrhnike," so zapisali.

Območje največjega vpliva požara v Kemisu. (Foto: Arso)

Zdravstveni inšpektorat širi svetovalne aktivnosti

Zdravstveni inšpektorat je v dneh po požaru, ki je 15. maja izbruhnil v podjetju za ravnanje s kemičnimi odpadki Kemis in povzročil okoljsko onesnaženje, opravil inšpekcijske preglede v vrhniških vrtcih in šolah, v katerih so preverjali, ali ustanove izvajajo priporočene ukrepe civilne zaščite in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Glede na informacije o možnih vplivih požara na širše območje so danes svoje svetovalne aktivnosti razširili še na območje Logatca, Borovnice, Kamnika pod Krimom in Brezovice pri Ljubljani.

Poleg tega so zdravstveni inšpektorji preverjali tudi stanje pitne vode na območju Vrhnike. "Upravljavec tega sistema je z analizo dejavnikov tveganja, opravljeno v okviru notranjega nadzora, ocenil, da zajem pitne vode zaradi gašenja požara ni bil ogrožen, ker je geografsko precej oddaljen od mesta požara," so zapisali.

Zaradi onesnaženja potoka Tojnica so zdravstveni inšpektorji preverili tudi stanje drugih vodooskrbnih sistemov na območju Ljubljanskega barja ter ugotovili, da vodni viri zaradi onesnaženja reke Ljubljanice niso ogroženi.

Na zdravstvenem inšpektoratu so sicer napovedali, da bodo tudi v prihodnje poostreno nadzorovali vse parametre, ki so bili preseženi v potoku Tojnica.

Inšpektorji bodo še naprej spremljali stanje potoka Tojnica. (Foto: Miro Majcen)

Požarni inšpektorji doslej Kemisu še niso izrekli nobenega ukrepa

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pa je od požara v Kemisu opravil izredni nadzor za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarni nadzor.

Na področju zaščite in reševanja so preverili ustreznost dokumentacije v podjetju ter ugotovili, da ima Kemis izdelano predpisano oceno ogroženosti in načrt zaščite in reševanje. Pomanjkljivosti niso ugotovili, so pa ugotovili "nekaj administrativnih napak", ki jih mora Kemis odpraviti do 1. avgusta. Po pojasnilih glavnega inšpektorja Milivoja Dolščaka, so v zvezi s tem podjetju izrekli tudi opozorilo na podlagi zakona o inšpekcijskem nadzoru ter zakona o prekršku.

Nadzor nad področjem varstva pred požarom pa še ni zaključen, ker še nimajo celotne dokumentacije, je pojasnil Dolščak. Doslej so ugotovili, da Kemis ima požarni red, načrt evakuacije ter požarni načrt, ki so ga predali tudi ustrezni gasilski enoti. Izvajali so usposabljanja delavcev, vzdrževali opremo ter imeli pogodbo o prenosu signala za javljanje požara na zunanje podjetje.

Na podlagi dosedanjih ugotovitev požarni inšpektorji Kemisu doslej niso izrekli še nobenega inšpekcijskega ukrepa, dokončne ugotovitve pa bodo znane šele konec prihodnjega tedna, je dodal glavni inšpektor.

Ta je sicer še pojasnil, da je bil dežurni inšpektor Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v Kemisu že v času gašenja in sodeloval na intervenciji. "Prva ocena dežurnega inšpektorja že na kraju nesreče je bila, da gasilci in druge sile zaščite in reševanja medsebojno dobro sodelujejo in da je intervencija vodena zelo učinkovito, delovanje vseh intervencijskih služb pa izjemno požrtvovalno," je povedal.

Posnetek zemljišč, ki se nahajajo znotraj varnostnega pasu – območje prepovedi. (Foto: Arso)

Nanut: Ni nujno, da bi stalna prisotnost človeka preprečila požar

Direktor vrhniškega podjetja Kemis Emil Nanut je za Mladino pojasnil, da že prejemajo zahtevke za odškodnine, o njihovi upravičenosti pa bo odločala zavarovalnica. Spregovoril je tudi o zagotavljanju varnosti v podjetju ter odnosih z lokalnim prebivalstvom.

Kemis ima nameščen avtomatski sistem za gašenje v tistih delih obrata, kjer so shranjeni odpadki, ki pomenijo večjo nevarnost za vžig, drugod pa le javljalnike požara, je pojasnil Nanut. "Tako smo se odločili na podlagi ocene požarne varnosti. Danes bi bila ta ocena drugačna. In ob sanaciji bomo protipožarne ukrepe zasnovali na novo," je dejal.

Poudaril je, da so tudi pri odločitvi, da v obratu ni ves čas prisoten človek, ampak del časa nadzor izvajajo s kamerami in občasnimi obhodi varnostnika, ravnali v skladu s predpisi. Na vprašanje, ali bi razširitev avtomatskega sistema za gašenje in zaposlitev dodatnega človeka za podjetje pomenila dodaten strošek, pa je odgovoril, da "z današnjega vidika bi bil seveda ta strošek zanemarljiv". Vendar je opozoril, da ni nujno, da bi stalna prisotnost človeka preprečila požar.

'Vsaka škoda mora biti dokazana'

Glede vprašanja morebitnih odškodnin pa je opozoril, da mora biti vsaka škoda dokazana in da bo presojanje o odškodninskih zahtevkih v domeni zavarovalnice. Kot je potrdil, imajo zavarovanje urejeno na ravni celotne skupine Gorenje. Zahtevke pa so že začeli sprejemati. "Vse bomo obravnavali in utemeljene zahtevke tudi izplačali," je dejal.

"Čim prej bi radi usposobili del obrata, ki v požaru ni bil poškodovan, a zaradi pogorele električne napeljave ne deluje. Upamo, da nam bo v treh tednih uspelo vnovič zagnati vsaj del dejavnosti," je dejal Nanut.

Kar se tiče ponovnega pridobivanja zaupanja lokalnega prebivalstva, Nanut meni, da "so najbolj glasni vedno tisti, ki so proti. Tisti, ki se zavedajo, da so nevarni odpadki dejstvo in da nekdo zanje mora poskrbeti, pa so raje tiho". Priznal je, da je "normalno", da so zaradi požara izgubili zaupanje lokalnega okolja. Zaveda se, da bo potrebnega veliko dela, da bodo to zaupanje spet vzpostavili.

Priporočila za prebivalce na območju največjega vpliva požara pri Vrhniki, ki jih je pripravil NIJZ:

- Za zmanjšanje izpostavljenosti potencialno škodljivim snovem iz zraka v času požara priporočamo, da vrtnine, ki so v času požara zrasle do te mere, da so primerne za uživanje (solata, blitva, redkvice, ipd.), zavržete in jih nadomestite. Če vrtnine zavržete, jih odložite v plastične namenske zabojnike, skladno z navodili komunalnega podjetja. - Svetujemo, da travo na vrtovih, zelenicah, ki je rasla v času požara, pokosite in zavržete. Komunalno podjetje Vrhnika je o preventivnih ukrepih zbiranja bioloških odpadkov izdalo obvestilo, ki ga upoštevajte. - Odsvetujemo uporabo kapnice oz. zbrane meteorne vode za ljudi ali živali. - Pri intenzivnem gibanju na prostem svetujemo, da čim bolj omejite stik z zemljo, travo, peskom, prahom, po gibanju si temeljito umijte roke in dele telesa, ki so prišli v stik s prahom, zemljo, travo. - Pri aktivnostih na prostem svetujemo, da se otroci ne dotikajo predmetov, zemlje, peska, trave ter ostalih rastlin, ki bi lahko bile onesnažene. Če se pri gibanju zelo praši, takšne aktivnosti omejite. Vrtci in šole naj dosledno upoštevajo to navodilo. - Svetujemo čiščenje zunanjih površin, kot so igrala, stoli, mize, okenske police. - Pri aktivnostih na prostem veljajo običajna higienska priporočila, kot je npr. umivanje rok, čiščenje obutve. Pozorni bodite in nadzorujte, da si temeljito umijejo roke tudi otroci. Opozorite jih, da rok ne dajejo v usta. - Priporočamo, da pred vstopom v bivalne prostore z mokro krpo/brisačo obrišete tudi hišne ljubljenčke. - Odsvetujemo uživanje rib iz lokalnih vodotokov. - Šolam in vrtcem na območju Vrhnike, ki imajo na njihovih površinah ribnike, smo zaradi možnega onesnaženja vode in usedline v ribnikih svetovali, da ribnik izpraznijo in očistijo pristojne strokovne službe, ki imajo ustrezno opremo in zaščito. Do tedaj naj bo otrokom preprečen stik z ribnikom.

Podrobnejše poročilo o požaru in ukrepih za odstranjevanje njegovih posledic si lahko preberete tukaj ...