Številne proslave ob obletnicah sprejetja slovenske ustave in plebiscita za samostojnost

Natanko pred 25 leti je takratna slovenska skupščina sprejela in še isti dan razglasila novo slovensko ustavo, s katero se je Slovenija od nekdanje nedemokratične države osamosvojila tudi v pravnem pomenu. Ustava, ki je nastajala več let, glavnina pa je bila oblikovala avgusta 1990, je v skupščini dobila veliko podporo.

Po prvotnem načrtu bi morala biti ustava sprejeta že ob razglasitvi slovenske samostojnosti 26. junija 1991, a ker se takratni politični akterji še niso uskladili o vseh vprašanjih, je bila sprejeta nekaj mesecev pozneje, 23. decembra 1991. Do takrat je veljala še stara ustava Socialistične republike Slovenije, ki je temeljila na jugoslovanski ustavi, a je bila s številnimi dopolnili, ki jih je Slovenija sprejela že v času osamosvojitvenih procesov, že precej spremenjena.

Večji del prve ustave samostojne države je avgusta 1990 po naročilu takratne ustavne komisije slovenske skupščine v podvinskem gradu spisala skupina strokovnjakov, ki jo je vodil poznejši ustavni sodnik Peter Jambrek.

Predsednik DZ Milan Brglez se bo v okviru praznovanja obletnice razglasitve ustave v DZ srečal s predsednico ustavnega sodišča Jadranko Sovdat. Ob tej priložnosti se bosta vpisala tudi v novo Zlato knjigo gostov DZ.

Na dan, ko je bila razglašena slovenska ustava, ustavno sodišče vsako leto praznuje dan ustavnosti. Letos so ga obeležili že 15. decembra. Pri tem je slavnostni govornik, sodnik Evropskega sodišča za človekova pravice Marko Bošnjak poudaril, da je slovenska ustava dokument, na katerega lahko pogledamo s ponosom.

Ob obletnicah sprejetja ustave in plebiscita bodo po SLoveniji ptoekale številne proslave in slovesnosti. (Foto: Thinkstock)

26 let od plebiscita za samostojnost Slovenije

Na današnji dan pred 26 leti je v Sloveniji potekal plebiscit, na katerem se je skoraj 90 odstotkov vseh volilnih upravičencev odločilo za samostojno državo. Rezultate so razglasili tri dni pozneje, tako da dan samostojnosti in enotnosti zaznamujemo v ponedeljek. Pred državnim praznikom bo v Cankarjevem domu v Ljubljani osrednja slovesnost.

Osrednja državna proslava v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti bo danes potekala v Gallusovi dvorani, slavnostni govornik bo tokrat predsednik DS Mitja Bervar. Kot običajno, bo še pred tem v DZ potekala slavnostna seja, v ljubljanski stolnici pa maša za domovino, ki jo bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.

Že sredi dneva bo premier Miro Cerar v družbi predsednika republike Boruta Pahorja in ministrice za obrambo Andreje Katič sprejel svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe, ministrstva za notranje zadeve ter civilnih žrtev in ranjenih v vojni za Slovenijo.

Plebiscit o samostojni Sloveniji je 23. decembra 1990 potekal na podlagi zakona o plebiscitu, ki je bil v začetku decembra sprejet v skupščini. Po sprejetju zakona so predstavniki strank podpisali sporazum o skupnem nastopu na plebiscitu.

Največja razhajanja med Demosom in opozicijo so bila glede kvoruma, a se je izkazalo, da so bila nesoglasja odveč. Na plebiscitu je namreč glasovalo 93,2 odstotka vseh volilnih upravičencev, od katerih se jih je za osamosvojitev izreklo 95 odstotkov (ali 88,5 odstotka vseh). Predsednik Demosa Jože Pučnik je takrat izrekel znameniti stavek, da Jugoslavije ni več in da gre zdaj za Slovenijo.

Izide plebiscita so uradno razglasili čez tri dni, zato vsako leto 26. december zaznamujemo kot dan samostojnosti in enotnosti, ki je državni praznik in dela prost dan. Danes pa mineva tudi četrt stoletja od dneva, ko je skupščina razglasila slovensko ustavo, ki je prinesla osamosvojitev države tudi v pravnem pomenu.