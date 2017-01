Številni obsojajo napad na mariborskega ravnatelja

Številni obsojajo napad na ravnatelja Damirja Orehovca, ki je v šolo sprejel štiri otroke iz Sirije. (Foto: Kanal A)

Napad na ravnatelja mariborske Osnovne šole Martina Konšaka Damirja Orehovca, ki naj bi bil po njegovih domnevah povezan s sprejemom begunskih otrok v šolo, je deležen več obsodb. Obsodili so ga na ministrstvu za izobraževanje, Svizu, pa tudi predsednik republike Borut Pahor.

Za zdaj neznani storilci so namreč Orehovcu te dni prerezali gume na dveh avtomobilih, v okolici šole pa izobesili žaljive plakate na njegov račun. Ravnatelj domneva, da so dogodki povezani s tem, da so na šolo sprejeli štiri sirske otroke.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so v izjavi za javnost poudarili, da je ravnanje ravnatelja, da na šolanje sprejme sirske otroke, "povsem skladno s cilji vzgoje in izobraževanja ter mednarodnimi predpisi", napad nanj pa nesprejemljivo dejanje, ki ga obsojajo.

Orehovec po njihovih navedbah izvaja vse aktivnosti "za čim hitrejšo ustrezno vključitev otrok v vzgojno-izobraževalno delo". "Poleg tega bo v prihodnjih dneh z nalogami šole in izvedenimi aktivnostmi seznanil svet staršev in svet šole," so zapisali. Po poročanju Večera se bo svet staršev sestal v četrtek.

V Sloveniji 10 osnovnih šol z begunskimi otroki

Po navedbah ministrstva je sicer v Sloveniji trenutno 10 osnovnih šol, ki imajo vključene otroke iz t. i. begunskega vala. Na vseh "so bili otroci sprejeti z razumevanjem, šole poročajo o uspešnem vključevanju v šolo ter o ustreznem sodelovanju s starši", so zapisali in dodali, da so takšne izkušnje tudi na treh osnovnih šolah v Mariboru.

Nestrpnost in sovražnost do sirskih otrok in njihovih družin je v izjavi obsodil tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz). Kot so zapisali, imajo otroci in njihove družine, ki imajo v Sloveniji priznano mednarodno zaščito, iz te izhajajoče temeljne človekove in ustavne pravice, med drugim tudi pravico do izobraževanja v šolskem okolišu prebivališča. Prav javno izobraževanje namreč prispeva k zmanjševanju neenakosti v družbi in povečuje sodelovanje, so zapisali.

Zato v Svizu pozivajo k strpnosti in opozarjajo "na popolno nesprejemljivost izkoriščanja nesrečnih usod posameznikov za netenje predsodkov, spodbujanje občutkov ogroženosti in apriornega odklanjanja begunskih učenk in učencev ter njihovih družin". K obsodbi napada na Orehovca so pozvali tudi predsednika republike Boruta Pahorja.

Slednji se je oglasil na Twitterju in sporočil, da je Orehovcu v daljšem telefonskem pogovoru izrazil podporo za njegovo odločitev in obsodil nasilje nad njim. Vse je pozval "k človeškemu razumevanju, spoštovanju, solidarnosti in strpnosti".

Zgolj za otroke gre

Dogodek obsojajo tudi v Slovenski filantropiji. "Zaskrbljujoče je, da se takšne stvari dogajajo. Navsezadnje gre zgolj za otroke, ki bi radi normalno obiskovali šolo v novem okolju in se čim prej vključili v običajno življenje," je povedala njihova predstavnica v Mariboru Urška Živkovič.

Pojasnila je, da omenjeno šolo obiskujejo štirje otroci družine iz Sirije, ki so kot prosilci za azil že bili vključeni v pouk na neki drugi osnovni šoli in zato že znajo osnove slovenščine. "Sedaj, ko so dobili status mednarodne zaščite in naslov stalnega prebivališča v Mariboru, pa obiskujejo šolo, ki je temu naslovu najbližje," je pojasnila.

Drugi šolarji po njenem vedenju niso imeli težav s tem in so te otroke dobro sprejeli. "V šoli jim je zelo prijetno. Radi hodijo tja, radi se učijo, radi bi se pač čim prej vrnili na normalne življenjske tirnice," je dodala.

Orehovec je sicer dogajanje prijavil policiji, kjer zadevo še preiskujejo. "Lahko potrdim zgolj to, da smo pred dnevi prejeli dva predloga za pregon. Kaznivi dejanji preiskujemo in zaradi interesa preiskave o podrobnostih ne morem govoriti," je pojasnil Miran Šadl s PU Maribor.