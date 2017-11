Stiska beguncev v Gorici vse hujša: Nimajo stranišč, lokalne oblasti so jim zdaj zaprle še edini vir tekoče vode

Z vse bolj hladnimi nočmi se stopnjuje stiska beguncev, ki prenočujejo v predoru pod gradom v Gorici, le streljaj od slovenske meje. Da so razmere še hujše, so poskrbele kar lokalne oblasti, ki so na pritisk skrajno desničarske skupine Casa Pound zaprle tekočo vodo na goriškem glavnem trgu. Vodo zdaj beguncem prinašajo prostovoljci, razmere pa so obupne tudi zato, ker begunci še vedno nimajo stranišč.