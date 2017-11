Stopila pred kamero, da pove grozljivo zgodbo iz otroštva: Začelo se je z nevidnimi dotiki, nihče ni opazil, kaj ji počne dedek

Amadea se je ves čas odraščanja bojevala z lastnimi demoni in velikimi težavami zaradi doživete spolne zlorabe. Tedaj je štela štiri, njen dedek pa 68 let. Ves čas so grozljive podobe ostale globoko v spominu. Letos poleti je zbrala dovolj poguma, da ga prijavi, a ta za grozodejstva, ki jih je počel, nikdar ne bo odgovarjal.