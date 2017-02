Strokovna direktorica mariborske bolnišnice ponudila odstop. 'V trenutnih razmerah ne morem delati'

Strokovna direktorica Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor Darja Arko je članom sveta zavoda ponudila svoj odstop, saj ocenjuje, da v trenutnih razmerah ne more ustrezno opravljati svojega dela. Svet zavoda bo njen predlog obravnaval na današnji seji za zaprtimi vrati.

"V funkciji strokovne direktorice sem odgovorna za strokovno delo bolnišnice, vendar ocenjujem, da v obstoječih razmerah svojega dela ne morem opravljati na način, kot bi želela in ki bi zagotovil hitro in učinkovito reševanje stanja, zato vam ponujam svoj odstop," je v pismu članom sveta zavoda zapisala Arkova.

Arkova je na položaju strokovne direktorice od leta 2010, prihodnje leto pa bi se ji iztekel drugi mandat. (Foto: POP TV)

Številne težave UKC Maribor, kot je pomanjkanje zdravnikov in opreme, so po njenih navedbah odraz restriktivne kadrovske politike in omejene nabave medicinske opreme v zadnjih letih, pa tudi sistemske ureditve zdravstva in razmer znotraj ustanove, med drugim ne "optimalnega sodelovanja nekaterih ključnih sodelavcev".

"Reševanje kadrovskih problemov brez možnosti aktivnega vpliva na kadrovsko politiko je praktično nemogoče. Kot institucija ne moremo sami odločati o številu specializacij, ne moremo sami izbrati specializantov, nimamo načina, da jih po končani specializaciji zadržimo v UKC. Prav tako ne moremo organizirati dela na optimalen način (dežurstva) brez soglasja zaposlenih ali jih plačevati izven sistema plač javnih uslužbencev," je zapisala.

Do njenega odstopa prihaja po tistem, ko je prejšnji teden svoj odstop ponudila že predsednica sveta zavoda Vlasta Kovačič Mežek. Sodu je po vedno daljših razpravah sveta zavoda izbilo dno decembrsko pismo strokovnih služb UKC Maribor na čelu z Arkovo ministrstvu za zdravje, v katerem so se pritožili zaradi domnevno pretiranih zahtev sveta zavoda. Člani sveta zavoda so bili ogorčeni zaradi takšnega "zahrbtnega" ravnanja, češ da samo opravljajo svojo funkcijo.

Kovačič Mežkova je odstop podala ne le kot predsednica ampak tudi članica sveta zavoda, saj "se v tej vlogi ne vidi več". "Meni je ključno, da je zaupanje in strokovnost tako na ravni vseh članov sveta kot vodstva. Samo z roko v roki se da sodelovati," je dejala v izjavi za medije ob prihodu na današnjo sejo v UKC Maribor.

Imenovanje druge osebe na mesto Kovačič Mežkove je stvar vlade, ki jo je na to mesto tudi imenovala. Po ocenah ministrice Milojke Kolar Celarc bi bila sicer v danih razmerah najboljša rešitev, da se zamenja vse predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda. Kdaj se bo to zgodilo, ni znano, zato svet zavoda zaenkrat nadaljuje delo v dosedanji sestavi.

Svet zavoda čaka precej zahtevnih nalog, med drugim je treba kmalu sprejeti finančni načrt UKC Maribor za letošnje leto in izvesti razpis za novega direktorja, saj vršilcu dolžnosti direktorja Janezu Lavretu poleti poteče enoletni mandat. Trenutno pa za zaprtimi vrati obravnava domnevno izpostavljenost UKC Maribor večmilijonskim finančnim bremenom zaradi hipotek na zemljiščih garažne hiše in parkirišč.