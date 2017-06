Stroški mobilnega gostovanja v EU so preteklost, a z določenimi izjemami

Ta teden bo začela veljati evropska uredba, ki odpravlja dodatne stroške uporabe mobilnega telefona v tujini. Operaterji od 15. junija ne bodo smeli več zaračunavati stroškov gostovanja za telefoniranje, pošiljanje kratkih sporočil in brskanje po spletu potnikom znotraj EU, kljub temu pa velja biti pozoren na nekatere pasti.

V EU enake cene kot doma

Storitve gostovanja se bodo v EU zaračunavale na podlagi domačih maloprodajnih cen. Minute pogovora, poslana kratka sporočila in preneseni gigabajti podatkov se bodo obračunavali po tarifi, ki velja v uporabnikovem domačem omrežju.

Če ima uporabnik s paketom že zakupljeno določeno količino enot, pa se mu bodo v času gostovanja v EU opravljene storitve odštevale od zakupljenih enot. Ko bo porabil vse zakupljene enote, mu bo moral operater porabo zaračunati po domačih maloprodajnih cenah - enakih, kot če bi vse zakupljene enote porabil v Sloveniji.

Nova pravila veljajo le za članice EU

Stroškov gostovanja se ne bo več zaračunavalo v članicah EU ter na Islandiji, Norveškem in v Liechtensteinu, ki prav tako veljajo za del evropskega gospodarskega prostora. Za Veliko Britanijo bo to pravilo veljalo, dokler bo članica EU. Drugod po Evropi, denimo v Turčiji in Švici ter na večjem delu Balkana, pa bodo operaterji stroške gostovanj še vedno zaračunavali. In ti so lahko zelo visoki.

Pri poceni paketih lahko nastanejo dodatni stroški

Uredba, o kateri sta se februarja letos dogovorila Evropski parlament in Svet EU, operaterjem omogoča, da lahko uporabniku omejijo zakupljene količine prenosa podatkov, ki jih lahko uporabljajo v območju z EU tarifo. Gre za t.i. politiko poštene uporabe, ko je cena sklenjenega paketa zelo nizka oz. uporabniku omogoča količinsko neomejen prenos podatkov.

Na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS so pojasnili: Gre za pakete, ki vključujejo neomejeno količino prenosa podatkov, kamor sodijo tudi paketi, pri katerih se uporabniku ob doseženi določeni količini hitrost prenosa podatkov upočasni, nadaljnji promet pa se ne zaračunava, ter za pakete, pri katerih je domača maloprodajna cena brez DDV na enoto podatkovnih storitev nižja od najvišje regulirane veleprodajne cene (ta na dan 15. junij 2017 znaša 7,70 evra brez DDV/gigabajt podatkov).

V tem primeru bo moral operater uporabniku ob prestopu meje s kratkim sporočilom natančno sporočiti, kakšna količina prenosa podatkov je glede na njegov paket po domačih cenah predviden pri gostovanju. Za porabo nad to količino pa bo lahko zaračunal manjši pribitek.

Kako bodo ravnali slovenski operaterji?

Pri nekaterih paketih Telekoma Slovenije se bo denimo ta pribitek do porabe celotne zakupljene količine prenosa podatkov zaračunaval v višini 0,92 centa na megabajt, nad njo pa po ceniku posameznega paketa. Za enako ceno presežne porabe so se odločili tudi pri Telemachu, kjer pa bodo uporabniki lahko brez dodatnih stroškov izkoristili večjo količino podatkov, kot jo vsebuje njihov paket; kolikšno, je odvisno od posameznega paketa.

Iz A1 pa so sporočili, da bodo svojim uporabnikom omogočili v tujini porabiti vse zakupljene količine prenosa podatkov in ne le dela, kot določa uredba. Porabo enot v zakupljenih paketih pod enakimi pogoji kot v Sloveniji, brez omejitev in pribitkov, obljubljajo tudi pri Izimobilu.

Velja le v primeru začasnega bivanja v tujini

Da maloprodajne storitve gostovanja ne bi bile predmet zlorabe ali nepravilne uporabe, bodo domače cene za uporabo storitev mobilne telefonije veljale le v primeru, da uporabnik telefon več uporablja doma kot pa v tujini. To pomeni, da bodo lahko po 15. juniju ponudniki storitev od svojih uporabnikov zahtevali vnaprej določena dokazila, s katerimi bodo izkazali običajno prebivališče ali trajne vezi s Slovenijo.

Previdnost ne bo odveč tudi na križarjenjih, pa čeprav znotraj EU. Za ladje namreč nova pravila ne veljajo, poleg tega na krovih križark komunikacija pogosto poteka preko satelitskih omrežij.

Prav tako bodo ponudniki storitev v obdobju štirih mesecev kumulativno spremljali prisotnost uporabnikov in njihovo porabo v domačem omrežju. Tistim, ki bodo v tem času več kot 50 odstotkov dni prijavljeni v gostujočih omrežjih operaterjev v EU in bodo več kot polovico vseh storitev opravili v gostovanju v EU, bodo poslali opozorilo, nato pa jim bodo lahko za gostovanje v EU zaračunali pribitek.

Klici iz Slovenije drugam v EU ostajajo dragi

Glavna prednost principa "Roam like at home" je, da uporabnik v EU mobilne storitve uporablja pod enakimi pogoji in v enakem obsegu kot doma. To pa ne pomeni, da so zdaj tudi klici iz domačega omrežja v EU brezplačni oz. možni po domači tarifi. Če potrošnik iz domačega omrežja kliče na telefonsko številko v tujem omrežju oz. pošlje kratko sporočilo v drugo državo članico EU, mu operater še vedno lahko zaračuna višjo ceno od tiste, ki velja za klice znotraj domačega omrežja.

Potrošniške organizacije zadovoljne, a ...

Evropska komisija je dosegla veliko zmago pri promociji enotnega trga, a to ne pomeni, da smo lahko kar takoj povsem zadovoljni, pravijo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Kot pravijo, se bo zagotovo treba posvetiti že skoraj oderuškim tarifam, ki jih moramo plačevati med gostovanjem ne samo drugod po svetu, pač pa tudi znotraj Evrope kot celine. Prav tako na enotnem telekomunikacijskem trgu še naprej ostaja madež v obliki precej visokih cen klicev iz domačega omrežja v druge države EU. Več kot dovolj dela za zakonodajalce in tudi za potrošniške organizacije torej.