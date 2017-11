Študentje s peticijo proti zaprtju študentskega zdravstvenega doma. Grozijo tudi s protesti

Potem ko je odjeknila novica, da Zdravstveni dom za študente na Aškerčevi v Ljubljani najverjetneje ne bo več namenjen študentom, pač pa bodo ti lahko odslej zdravstveno oskrbo poiskali v kateremkoli zdravstvenem domu, so v Študentski organizaciji Univerze (ŠOU) v Ljubljani na vseh ljubljanskih fakultetah danes pričeli zbirati podpise za ohranitev Zdravstvenega doma za študente. Če to ne bo zadostovalo, ne izključujejo niti možnosti protestov, so zapisali v sporočilu za javnost. Podpise zbirajo do petka.

V ŠOU opozarjajo, da Študentski zdravstveni dom v Ljubljani že vrsto let zagotavlja nujno potrebne zdravstvene storitve za vse študente, ki študijsko leto preživijo v Ljubljani in imajo zdravnika v svojem domačem kraju.

Zdravstvene storitve so zaradi delovanja zdravstvenega doma študentom veliko hitreje dostopne, opozarjajo na ŠOU. Z ukinitvijo se bo to po njihovem mnenju spremenilo. spremenilo. (Foto: Damjan Žibert)

Osebni zdravnik je nemalokrat predaleč za vse nujne študentske zdravstvene probleme, zato je študentski zdravstveni dom, ki deluje v kraju izobraževanja mnogih slovenskih študentov, nujno potreben, poudarjajo. Zdravstvene storitve so zaradi delovanja zdravstvenega doma študentom veliko hitreje dostopne, njihovo omejevanje pa pomeni povečanje zdravstvenega tveganja za ljubljanske študente, so prepričani.

V ŠOU opozarjajo, da bodo študentje na slabšem

ŠOU v Ljubljani, kot eden izmed pobudnikov za ustanovitev Zdravstvenega doma za študente, zagovarja ohranitev in odločno nasprotuje njegovi pripojitvi drugim ljubljanskim zdravstvenim domovom oziroma njegovi ukinitvi.

"Ukinitev nujnih zdravstvenih storitev z namenom ustanavljanja tržno naravnanih storitev, ni sprejemljiva, pomeni korak nazaj in sicer na škodo zdravja študentov," opozarjajo. Ob tem dodajajo, da ima zdravstveni dom za študente od vseh univerz le ljubljanska univerza, ki bi morala biti vzor za nadaljnje tovrstne prakse.

Tako ministrstvo za zdravje kot tudi Mestno občino Ljubljana so pozvali k najhitrejšemu odgovoru in pojasnitvi trenutnega stanja. Če bo do ukinitve, ali pripojitve zdravstvenega doma prišlo, ne izključujejo niti možnosti protestov. ŠOU v Ljubljani se vse od svoje ustanovitve odločno bori za pravice vseh ljubljanskih študentov in tovrstnih kratenj ne bodo dopustili, so zatrdili.

Na ministrstvu za zdravje vztrajajo, da ne glede na odločitev o statusu omenjenega zdravstvenega doma študentje ohranjajo svojega osebnega zdravnika in zdravstvene storitve tako kot doslej. (Foto: Damjan Žibert)

Končnega odgovora še ni, do takrat pa zbiranje podpisov

Dokler pa še čakajo dokončen odgovor, so pričeli s peticijo za ohranitev zdravstvenega doma za študente. Podpise je moč oddati na vseh fakultetah do petka, 1. decembra.

Pred tednom dni smo poročali, da se na ministrstvu za zdravje in ljubljanski občini pogovarjajo o pripojitvi Zdravstvenega doma za študente k ZD Ljubljana. Na ministrstvu sicer trdijo, da dokončne odločitve o statusu omenjenega zdravstvenega doma še niso sprejeli, v Zdravstvenem domu Ljubljana pa zagotavljajo, da stavba na Aškerčevi ostaja zdravstveni dom še naprej. Pojasnili so, da se bo zdravstveno varstvo za študente najverjetneje izvajalo v okviru ZD Ljubljana, kot je praksa povsod po državi. To pomeni, da bi se študenti lahko sami odločali za izbiro zdravstvenega doma, s čimer se v ŠOU ne strinjajo.