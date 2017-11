Suho vreme in sveža jutra bodo zamenjali deževni in malce hladnejši dnevi

Pred nami je še nekaj dni suhega vremena. Jutra bodo hladna, čez dan pa se bo ogrelo do 15 stopinj Celzija. V nedeljo bodo na zahodu že padle prve kaplje dežja. Dež bo vztrajal vse do torka, nato se bo verjetnost za padavine zmanjšala. Hladneje in vetrovno bo.