Voznik mopeda padel zaradi močnega sunka burje in pristal na urgenci

Zaradi močnega sunka burje padel mopedist

Najvišja izmerjena hitrost na cesti Razdrto - Nova Gorica je bila v zadnji uri 93 km/h.

S Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da je na regionalni cesti Ajdovščina-Vipava zaradi močnega sunka burje okrog 13. ure padel voznik mopeda. 40-letnik je padel v bližini ene od stanovanjskih hiš v naselju Dolga Poljana in si pri padcu poškodoval nogo, z reševalnim vozilom so ga odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Na Ajdovskem je sunek burje podrl mopedista. (Foto: Thinkstock)

Agencija RS za okolje je sicer napovedala, da bo burja v noči na torek postopoma ponehala.

Zaradi burje je na hitri cesti Nova Gorica-Razdrto, med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami (2. stopnja). Na regionalni cesti Ajdovščina-Vipava-Podnanos pa je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Vodotoki lahko narastejo

Zaradi močnih padavin lahko posamezni vodotoki zlasti v zahodni, južni in osrednji Sloveniji porastejo prek opozorilnih pretokov in se razlijejo. Visoke vode se bodo ohranjale tudi v torek, ko bodo močneje porasli tudi vodotoki na vzhodu, napovedujejo na Arsu.

Razlivanje Ljubljanice in Vipave, porast rek na vzhodu. (Foto: Arso)

Reka Ljubljanica ima ustaljen pretok in se razliva na območjih vsakoletnih poplav na Ljubljanskem barju. Poplavljene površine se bodo jutri pričele počasi zmanjševati. Reka Vipava se je v zgornjem toku ustalila, vendar se še razliva na izpostavljenih mestih ob strugi. Predvidoma danes ponoči bo njen pretok upadel pod opozorilno vrednost.

V vzhodni polovici države bodo reke in manjši vodotoki danes in v noči na torek še naraščali. Pri tem se lahko posamezni vodotoki razlijejo v manjšem obsegu.

Meteorna voda nekje že povzroča težave. Tako so gasilci GARS Jesenice in PGD Zabreznica nekaj po šesti uri zjutraj posredovali v Žirovnici, kjer je meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Postavili so protipoplavne vreče in izčrpali vodo iz kleti.

Vodo trenutno črpajo v Radovljici in v Trobljah, kjer je voda prav tako zalila klet stanovanjske hiše.

V gore se je vrnila zima

"V gore se je vrnila zima, do noči na torek bo ponekod v Julijcih zapadlo tudi do pol metra snega. Povečuje se nevarnost snežnih plazov," pa Arso opozarja na Twiterju. Previdnost zato ne bo odveč.

Na prelazih obvezne verige

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji nastaja daljši zastoj tovornih vozil, ki je dolg približno štiri kilometre, poroča prometno-informacijski center za državne ceste. Na cesti Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič-Idrija je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike zaradi snežnih razmer, na prelazih Predel, Korensko sedlo in Jezersko ter na avstrijski strani prelaza Ljubelj pa so obvezne verige.

Zaradi plazu je na cesti Bistrica ob Sotli-Bizeljsko pri Bizeljskem polovična zapora, zaradi poškodovanega vozišča pa je oviran promet na cestah Unec-Bloška Polica-Sodražica, Cerknica-Rakitna ter Logatec-Žiri.

Od severa priteka k nam hladnejši in bolj vlažen zrak

V sredo in četrtek bo večinoma oblačno, le na Primorskem bo deloma jasno, okrepila naj bi se tudi burja. V notranjosti Slovenije naj bi v četrtek naletaval sneg. Sicer pa je nad severnim Sredozemljem ciklonsko območje. Vremenska fronta se prek Slovenije počasi pomika proti jugovzhodu. Od severovzhoda priteka k nam hladnejši in vlažen zrak.

Oblačno s padavinami bo tudi v sosednjih pokrajinah, predvsem v krajih severno od nas in ponekod v notranjosti Hrvaške bo lahko snežilo, drugod pa po nižinah večinoma deževalo. Pihal bo severovzhodni veter, ob severnem Jadranu večinoma zmerna, v Kvarnerju pa močna burja.

Jutri se bo v krajih zahodno od nas delno zjasnil, burja ob Jadranu bo oslabela. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno.