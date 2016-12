Superzvezdnik André Rieu prvič v Sloveniji, v dvorani Stožice 14. junija 2017. Pričetek predprodaje v petek 23.12.2016!

Koncert bo organiziralo podjetje Star Produkcija, ki se je kot vrhunski organizator izkazala tudi z razprodanim koncertom Andree Bocellija novembra letos v Dvorani Stožice.

Rieu je prodal več kot 40 milijonov albumov, na koncertih ga je videlo in slišalo že več kot 700.000 oboževalcev po celem svetu. André Rieu je sodobni Johann Strauss, mednarodno slavljen kot "Kralj valčka" našega časa. Svoje sanje je začel živeti leta 1994; s svojim orkestrom, imenovanim Orkester Johanna Straussa, je prepotoval cel svet. Od takrat ga je videlo (koncerti, televizija idr.) že okoli 10 milijonov ljudi iz 36 držav s šestih kontinentov sveta. Njegov program je sestavljen iz največjih glasbenih uspešnic iz filmov, mjuziklov, oper, kot tudi iz zakladnice pop in rock glasbe in seveda - najlepših valčkov.

Vstopnice bodo na voljo od 23. decembra 2016 na spletni strani www.eventim.si in na vseh pooblaščenih prodajnim mestih Eventima po Sloveniji. Ne zamudite vstopnic, ki si jih želite za ta enkratni koncertni dogodek v Sloveniji, in z njimi obdarite svoje najbližje!

"Čustva so najpomembnejša kvaliteta na svetu," pravi Rieu. "Odločitve bi morali sprejemati s srcem, ne z razumom. Ljudje me pogosto sprašujejo, na kakšen način se odločam, kaj bom izvajal - gre za čisto intuicijo. Ljubim Johanna Straussa, a Andrew Lloyd Weber in Bruce Springsteen me prav tako vzburjata. Morali bi se nehati omejevati s kategoriziranjem in mejami - ne le v okvirjih glasbe, ampak nasplošno v naših življenjih."

Njegovi albumi že redno domujejo na Top 3 lestvicah v Veliki Britaniji, doslej pa je posegel že 30-krat po naslovu najbolje prodajanih albumov, ki jih snema v Maastrichtu na Nizozemskem.

Predvajanje njegovega koncertnega filma je prvič v zgodovini tovrstnih produkcij doseglo prodajo vstopnic za več kot milijon angleških funtov v samo enem dnevu. S tem je presegel dotedanji rekord, ki so ga imeli One Direction. André Rieu ima več kot 2 milijona oboževalcev na Facebooku, njegovi videoposnetki na Youtubeu pa dosegajo tudi preko 300 milijonov ogledov. Sicer pa je že 40 let poročen s svojo življenjsko sopotnico Marjorie, s katero živi v romantičnem dvorcu v Maastrichtu, imata pa dva sinova in pet vnukov.

Ne zamudite tega enkratnega koncerta v Sloveniji, ko boste lahko prvič pri nas lahko v živo videli tega izjemnega svetovnega glasbenika na odru z njegovim orkestrom in gosti, 14. junija 2017 v Dvorani Stožice v organizaciji Star Produkcije, ki je tudi s koncertom Andree Bocellija dokazala, kako se tovrstnim koncertnim dogodkom pri nas streže, tako na organizacijski, kot tudi zvočni ravni v Dvorani Stožice v Ljubljani.

