Suša na jugovzhodu države: ne pomagajo niti namakalni sistemi

Na Dolenjskem, v Posavju in Beli Krajini bo letos koruze, zelja in druge zelenjave bore malo. Jugovzhod Slovenije namreč pesti huda suša, ki se vleče že od aprila. Na primer v Novem mestu so tako malo padavin imeli pred 70 leti. Žal, padavin ni na vidiku. Kmetje se držijo za glavo, saj zaradi visokih temperatur tudi namakalni sistemi ne pomagajo več.