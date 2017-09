Svetniki so odločili: Ljubljana bo imela Džamijsko ulico

V bližini Koseškega bajerja bodo svojo ulico dobile žabe. (Foto: Kanal A)

Ljubljanski mestni svetniki so na današnji seji podprli predlog občine, s katerim bo Ljubljana dobila Džamijsko ulico. Poleg Džamijske ulice, ki bo vodila od Parmove ulice do garažne hiše pod Islamskim versko-kulturnim centrom, bo Ljubljana bogatejša še za Plečnikovo ulico, Žabjo ulico ter Park Edvarda Kocbeka.

Po Plečniku bo ime dobila ulica, ki se začne pred trnovsko cerkvijo in gre vzdolž Barjanske ceste ob Osnovni šoli Trnovo, konča pa se v križišču z Ziherlovo ulico. V bližini Koseškega bajerja bodo svojo ulico dobile žabe, park ob Linhartovi cesti med križiščema z Železno cesto in Topniško ulico pa bo nosil ime po literatu in politiku Edvardu Kocbeku.

Generalni sekretar Islamske skupnosti v Sloveniji in svetnik Liste Zorana Jankovića Nevzet Porić je ocenil, da nekatere ljudi moti objekt in ne ime ulice. Svetnike je pred glasovanjem pozval, naj ime podprejo in dokažejo, da je Ljubljana multikulturno mesto.

Največ polemik je podobno kot na junijski seji, ko je bil predlog še v fazi osnutka, sprožilo predlagano ime Džamijska ulica. V svetniških klubih SDS in NSi so predlagali, da se točka o preimenovanju ulic umakne z dnevnega reda. Vodja svetniškega kluba SDS Mirko Brnič Jager je predlagal, da točko prestavijo na eno od naslednjih sej, do katere bodo lahko uskladili stališča in prišli do dobrega predloga, s katerim se bodo strinjali vsi. Vodja svetniškega kluba NSi Mojca Kucler Dolinar je medtem izpostavila, da niti predlog o Džamijski ulici niti predlog o imenovanju Žabje ulice nimata podpore lokalnega prebivalstva. Še več, kot je poudarila, četrtni skupnosti spremembi nasprotujeta.

Zaradi omenjenega predloga je sicer s položaja odstopil svetnik SDS in predsednik komisije za poimenovanje naselij in ulic Janez Moškrič. Moškrič je namreč na junijski seji podprl osnutek predloga. Kot je na današnji seji, na kateri Moškriča ni bilo, pojasnil vodja svetniškega kluba SDS Mirko Brnič Jager, je Moškrič odstopil zaradi neusklajenosti pri glasovanju. Po besedah vodje svetniškega kluba SDS se je Moškrič kesal, ker je podprl sklep, ki ga ljudje niso. Ljubljanski župan Zoran Janković je medtem dejal, da je Moškrič odstopil, ker ni upošteval mnenja ljudi s člansko izkaznico SDS. Na čelu komisije je z današnjo podporo mestnega sveta svojega strankarskega kolega nadomestila Mojca Škrinjar.