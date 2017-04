Svetovalni delavci so tisti, ki morajo prepoznati otroka v stiski

Ob današnjem svetovnem dnevu zdravja, ki letos v ospredje postavlja depresijo, je Zavod RS za šolstvo skupaj s slovensko pisarno Svetovne zdravstvene organizacije pripravil posvet o duševnem zdravju otrok v vrtcu in šoli. Direktor zavoda Vinko Logaj je v uvodnem nagovoru izpostavil pomen svetovalnih delavcev pri prepoznavanju stisk otrok.

Logaj je v uvodnem nagovoru poudaril, da je slovenski šolski sistem dober, kar po njegovih trditvah podpirajo mednarodni rezultati raziskav znanja TIMMS in PISA, dobro pa je na šolah in vrtcih po njegovem mnenju organizirana tudi svetovalna služba. Poudaril je, da svetovalni delavci skupaj s šolami in družbo kot celoto skrbijo za dobrobit slehernega učenca in imajo odgovornost, "da ga vidijo".

Med letoma 2005 in 2015 se je število ljudi z depresijo povečalo za več kot 18 odstotkov, med njimi pa je vse več mladih. (Foto: Thinkstock)

Posvet s strokovnimi predavanji je tako namenjen predvsem šolskim svetovalnim delavcem, pa tudi drugim in staršem, da bi jih informirali o sodobnih težavah slovenskih otrok in mladostnikov s področja duševnega zdravja glede na mednarodne trende ter jih strokovno opolnomočili za sodelovanje in interveniranje v duševnih stiskah otrok v vrtcih, šolah in domovih.

Duševno zdravje otrok in mladostnikov velja za eno prednostnih nalog Svetovne zdravstvene organizacije, je uvodoma poudarila Darina Sedlakova iz slovenske pisarne Svetovne zdravstvene organizacije. "Depresija prizadene ljudi vseh starosti in vseh družbenih razredov v vseh državah sveta. Ocenjujemo, da kar štirje odstotki svetovnega prebivalstva živi z depresijo v današnjem času," je dodala.

Po trditvah Sedlakove se je med letoma 2005 in 2015 število ljudi z depresijo povečalo za več kot 18 odstotkov, med katerimi je vse več mladih. Opozorila je, da depresija velikokrat vodi v samomor, statistični podatki pa kažejo, da vsako leto na ta način po vsem svetu umre 800.000 ljudi. Zaradi depresije se poveča tudi tveganje za bolezni srca in ožilja, diabetes in debelost, tudi pri otrocih.

"Zaskrbljujoče je, da je vse to v veliki meri posledica našega načina življenja," je še opozorila Sedlakova in dodala, da se ne naredi dovolj, da bi ta trend ustavili in da se premalo vlaga v preventivo. Po drugi strani pa jo veseli, kot je poudarila, da se ljudje pogumno spopadajo s stigmami, o svojih težavah govorijo in poiščejo pomoč.

Depresija je sicer po navedbah Sedlakove stanje, ki ga lahko z dobro diagnostiko in obstoječimi možnostmi zdravljenja uspešno pozdravimo ali pa jo imamo pod nadzorom, da lahko bolniki normalno živijo, delajo in se družijo.

Ob tem je poudarila, da je prvi korak k ozdravitvi vzpostavitev zaupanja, kar je še posebej pomembno pri otrocih, ki so sramežljivi ali pa jih je sram spregovoriti o tem, kaj se dogaja doma, v šoli, med prijatelji ali med vrstniki. Prav tako je pomembno, da se na šolah vzpostavi pozitivno vzdušje, kjer se bodo vsi, tudi otroci, počutili varne.

Duševno zdravje je v današnjem času po besedah otroške psihiatrinje Anice Mikuš Kos, ki že vrsto let pomaga šolskim svetovalnim delavcem pri delu z otroki in mladostniki, "pogoj za socialno in emocionalno preživetje". Na današnjem posvetu bo Mikuš Kosova, sicer predsednica Slovenske filantropije, predavala o vplivu revščine na otroke.