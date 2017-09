Ta vikend na Sladki Istri od fritul do sladkega piva

Na stojnicah letošnje že 9. Sladke Istre boste lahko to soboto in nedeljo, 23. in 24. septembra, odkrivali pristne okuse tradicionalnih istrskih sladic, kot so fritule, kroštole, supe in druge ali se prepustili užitkom tipičnih slovenskih in tujih slaščic, na svoj račun pa boste prišli tudi tisti, ki prisegate na zdravo sladkanje in sladke pijače. Skratka, za vsakogar se bo nekaj našlo.

Tudi letos bo oba dni prireditve zaznamoval izredno bogat spremljevalni program. Tako se boste obiskovalci lahko udeležili vodenih vinskih degustacij, degustirali boste lahko tudi koktejle in sladko pivo, veliko bo tudi slaščičarskih delavnic in kuharskih šovov, odlično pa bo poskrbljeno tudi za otroke. Ti se bodo med drugim lahko zabavali ob otroških predstavah in seveda na otroških kuharskih delavnicah.

Sladko Istro lahko obiščete v soboto in nedeljo, 23. in 24. septembra, med 9 in 19. uro.

Med letošnjimi gosti prireditve bo tudi nekaj znanih imen, med njimi t.i. »kralj panettona« in najboljši slaščičar Italije leta 2017 Andrea Tortora, ki se bo v soboto ob 15. uri na Sladki Istri predstavil z delavnico 100%Panettone, oba dneva bosta z nami tudi aktualna zmagovalka MasterChef 2017 Sara Rutar, zmagovalec MasteChef 2015 Sašo Miljuševič, Tomaž Bevčič iz portoroške restavracije Rizibizi, kuharski mojster David Bais in drugi. Več o programu na www.sladka-istra.si

Zanimiv bo tudi sobotni razrez petmetrske kremne rezine»Crema carsolina«, ki jo bodo pripravili v tržaški slaščičarni Eppinger Caffe in s katero so se letos poleti, ko so pripravili 26-metrsko Cremo carsolino, vpisali v Guinessovo knjigo rekordov, pa srečanje abrahamovcev oziroma vseh, ki so rojeni leta 1967. Poleg tega boste lahko spremljali prikaz izdelave čokolade, pripravo veganskih sladkih dobrot ter tipičnih istrskih sladic in še veliko več.

Degustiranje bo tudi letos potekalo prek degustacijskih kuponov. Za komplet 5 kuponov boste odšteli 3 evre, tisti, ki boste želeli kupiti večje količine sladkih izdelkov, pa boste to lahko storili neposredno pri ponudnikih na stojnicah.

Veliko je torej razlogov, ki vas ta vikend vabijo na Sladko Istro v Koper. Če bo že vreme kislo, naj bo vsaj vzdušje sladko. 9. Sladka Istra vas pričakuje!

Letos bo sladka ponudba na voljo na približno 140 stojnicah.

Naročnik oglasa je Mestna občina Koper.