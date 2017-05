Tablete za hujšanje, z dejanskim učinkom!

Poizkusila sem precej različnih diet, ki so bile uspešne toliko, da sem izgubila nekaj odvečnih kilogramov, toda težko izgubljene maščobne obloge so se hitro vrnile. Po prvem navdušenju nad rezultati diete bi se vsi kilogrami počasi toda vztrajno vrnili v roku enega do dveh mesecev, kar me je zelo demotiviralo in razočaralo. V nekem trenutku sem razmišljala, da to ni več smiselno, saj sem vsakič doživela isti yo-yo efekt.

Neverjetna transformacija - izgubila sam celo 16 kilogramov in že tri mesece se mi ni vrnil niti en gram!

Medtem sem izvedela za Garcinio Cambogio, ki jo zadnjih deset let pri svojih neverjetnih transformacijah za različne vloge uporabljajo Hollywoodske zvezde. Najprej sem pomislila, da je to zopet eden izmed podobnih izdelkov in nekakšen trik, toda pritegnile so me številne klinične raziskave, ki so dokazale učinkovitost tega pripravka pri topljenju maščobnih oblog, zato sem se odločila, da ga poskusim. Preko spleta sem naročila svojo prvo stekleničko PGC500 in pozorno spremljala učinek pripravka.

Držala sem se navodil glede jemanja dveh tablet dnevno ob kozarcu vode, uvedla pa sem tudi občasne in zmerne polurne sprehode. Če bi za izdelek PGC500 vedela prej, se ne bi mučila z vsemi tistimi dietami, ki sem jih poskusila. V samo dveh mesecih režima z dvema tabletama na dan sem izgubila neverjetnih 16 kilogramov!!! Najbolje pa je to, da sem uspela zadržati težo. Odkrila sem edinstvenega in preverjenega zaveznika pri topljenju svojih maščobnih oblog, s katerim lahko zadržim idealno težo.

Kaj je PGC500?

Eden od ključnih razlogov, zakaj sem se odločila poskusiti izdelek PGC500 je dejstvo, da gre za popolnoma naraven izdelek, revolucionarno formulo - izvleček Garcinie Camogie, ki vsebuje hidroksi cistronsko kislino (HCA), brez kakršnihkoli stimulansov. Številne klinične raziskave so dokazale učinkovitost tega pripravka pri zmanjšanju apetita in krepitvi imunskega sistema. Neka raziskava, objavljena v „Journal of Diabetes, Obesity and Metabolism“ (revija o diabetesu, debelosti in metabolizmu), je pokazala, da HCA učinkovito spodbuja zmanjšanje telesne teže, zatira apetit in hkrati pomaga pri zniževanju holesterola.

Brezplačna dostava posebno za bralce portala 24ur.com TU >>

Pohitite in prihranite 20.00 EUR, količine so omejene!

Izginil je stalni občutek lakote, imela pa sem tudi več energije

Že po prvem tednu jemanja tablet PGC500 sem se počutila odlično! Začela sem opažati, da imam celo več energije, poleg tega pa nisem bila tako pogosto lačna kot prej. To je bil verjetno rezultat Garcinie Cambogie, izvlečka, ki zatira občutek lakote. Nič bistvenega nisem spremenila v svojem dnevnem urniku, še naprej sem jedla vse, kar sem želela. Ko sem konec tedna stopila na tehtnico, sem bila presenečena – izgubila sem3 kilograme. To me je opogumila, toda vedela sem, da je izguba teže najhitrejša v prvih nekaj tednih, saj se organizem najprej znebi vode.

Stopila sem 16 kilogramov brez kakršnihkoli odrekanj v hrani in izčrpnih treningov

Nadaljevala sem z jemanjem dveh tablet dnevno brez kakršnihkoli omejitev v prehrani in izčrpnih treningov. Čez naslednje 4 tedne so izgubo teže opazili tudi moji prijatelji in družina. Maščobne obloge so se topile povsem očitno. Raven energije je bila še naprej stabilna, napihnjenost po jedi pa ni bila več prisotna. Stalna potreba po tem, da nekaj jem ali grizljam, je skorajda izginila, počutila pa sem se vitalnejša in močnejša. To me je še bolj motiviralo, da pazim na to, kar vnašam v svoj organizem, zato sem se nekaterim živilom začela izogibati oziroma sem zmanjšala njihov vnos.

Po izgubljenih 16 kilogramih sem nadaljevala z režimom. Moja steklenička PGC500 je vedno z menoj . Po treh mesecih te drastične izgube kilogramov še nisem vrnila niti enega grama! Končno potrditev, da sem uspela! Našla sem pravega zaveznika pri ohranjanju idealne telesne teže. Ob dramatični izgubi maščobnih oblog sem se tudi nagradila – z obnovo garderobe!

Brezplačna dostava posebno za bralce portala 24ur.com TU >>

Pohitite in prihranite 20.00 EUR, količine so omejene!

Naročnik: logobox