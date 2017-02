Taksist, ki so ga v Trbovljah pokopale skale: Šele po takih dogodkih znaš ceniti življenje

Leto dni mineva od dogodka, ki bi se lahko sprevrgel v tragedijo, a se je na srečo dobro končal. V Trbovljah se je na cesto vsul podor skal in pod seboj pokopal avtomobil, v katerem je več ur ostal vkleščen taksist Danijel Gušatovič. Lokalni gasilci so ga z vsem znanjem, opremo in iznajdljivostjo, ki jih premorejo, uspeli rešiti in danes ga na nezgodo spominjajo le še brazgotine.